Ciclocross, i convocati dell’Italia agli Europei di Zeddam: Sara Casasola, punta di diamante

Sono ventuno gli atleti con cui l’Italia si presenta agli Europei di ciclocross di Zeddam (Paesi Bassi), in programma sabato 7 e domenica 8 novembre. Il CT Daniele Pontoni ha sciolto le riserve e schierato una selezione che dovrà confermare i progressi di un movimento capace, nelle ultime due edizioni, di ritagliarsi spazio e credibilità sulla scena continentale. Le sei prove in calendario, una per ciascuna categoria, offriranno al gruppo azzurro più occasioni per misurarsi con le nazioni di riferimento della disciplina.

Il quadro è però segnato da qualche assenza di peso, a partire da quella dei fratelli Filippo e Mattia Agostinacchio, cui si aggiungono Patrik Pezzo Rosola e Tommaso Cafueri. Mancano dunque nomi che avrebbero potuto alzare ulteriormente il livello del contingente, ma la lista conserva comunque una struttura solida e competitiva.

Il riferimento principale è Sara Casasola. La ventiseienne arriva in Olanda con ambizioni dichiarate di medaglia: lo scorso anno ha chiuso quarta nella prova élite, mentre in questo avvio di stagione ha firmato un secondo posto al Koppenbergcross, al termine di un lungo duello con la campionessa del mondo Lucinda Brand. Con lei, tra le donne élite, ci saranno Carlotta Borello, Lucia Bramati e Rebecca Gariboldi; tra gli uomini la responsabilità ricadrà su Gioele Bertolini e Federico Ceolin.

Nelle categorie giovanili il discorso si fa più corposo. Il blocco più numeroso è quello degli juniores, con sei uomini e cinque donne, mentre tra gli Under 23 spiccano due coppie: Elisa Ferri e Giorgia Pellizotti, quest’ultima bronzo tra le juniores due anni fa, e Stefano Viezzi con Filippo Grigolini. Viezzi, campione del mondo juniores in carica e vincitore europeo di categoria nel 2025, affronta il salto tra gli Under 23 con il peso di un titolo da confermare a un livello superiore. Su di lui e sull’entusiasmo delle nuove leve Pontoni fa molto affidamento per ottenere piazzamenti di rilievo.

Il commissario tecnico ha preparato l’appuntamento con un ritiro in Basilicata a metà ottobre e guarda alla trasferta con fiducia. L’obiettivo è consolidare una crescita che negli ultimi anni ha cambiato la percezione dell’Italia nel ciclocross, oggi guardata con maggiore rispetto dalle scuole storiche del Nord Europa.

CONVOCATI DELL’ITALIA

Uomini Élite: Gioele Bertolini, Federico Ceolin

Donne Élite: Carlotta Borello, Lucia Bramati, Sara Casasola, Rebecca Gariboldi

Uomini U23: Filippo Grigolini, Stefano Viezzi

Donne U23: Elisa Ferri, Giorgia Pellizotti

Uomini Juniores: Alessio Borile, Giovanni Bosio, Michel Careri, Tommaso Cingolani, Francesco Dell’Olio, Matteo Jacopo Gualtieri

Donne Juniores: Nicoletta Brandi, Rachele Cafueri, Matilde Carretta, Nicole Righetto, Azzurra Rizzi