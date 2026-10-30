Berrettini ferma la sua corsa a Vienna. Sconfitta nei quarti contro De Minaur

Si ferma ai quarti di finale il cammino di Matteo Berrettini nell’ATP 500 di Vienna. Il romano cede in due set all’australiano Alex De Minaur, testa di serie numero cinque, con il punteggio di 7-6 6-2 dopo un’ora e quarantasei minuti di gioco. Restano i rimpianti soprattutto per il primo set, dove le occasioni non sono mancate in favore dell’azzurro. Adesso per Berrettini ci sarà l’impegno nel Masters 1000 di Parigi, ultima occasione per convincere Filippo Volandri di convocarlo per le finali di Coppa Davis.

Un ace in più di De Minaur rispetto a Berrettini (5 contro 4), con il romano che ha comunque ottenuto il 79% dei punti quando ha servito alla prima, mentre ha sofferto tantissimo con la seconda (appena il 29%). Sono stati 19 i vincenti da parte dell’azzurro contro i 18 dell’australiano, ma Berrettini ha commesso anche 31 errori non forzati rispetto ai 19 di De Minaur.

Berrettini si procura subito tre palle break in avvio di partita, ma De Minaur è bravissimo, soprattutto sulla prima con una splendida difesa, ad annullarle. Si prosegue poi seguendo l’andamento dei turni di servizio, con l’azzurro che non concede nulla e arriva sul 6-5. Nel dodicesimo game Berrettini ha un set point, ma ancora una volta l’australiano è bravo a comandare lo scambio e a chiudere a rete. Si arriva così al tie-break. De Minaur parte meglio (1-3) e alla fine mantiene il vantaggio fino al 7-4 con cui va a prendersi il primo set dopo oltre un’ora di gioco.

Come nel primo set, Berrettini arriva ad avere palle break nel primo game al servizio dell’australiano. L’italiano, però, non le sfrutta e così De Minaur si salva. Nel secondo game il romano si trova ad affrontare le prime due palle break del match e purtroppo sulla seconda combina un disastro con lo smash. De Minaur scappa via così sul 3-0. De Minaur ha il pieno controllo della partita e nell’ottavo game Berrettini getta definitivamente la spugna, subendo nuovamente il break. L’australiano chiude 6-2 e si qualifica per le semifinali.