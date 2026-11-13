LIVE Anadolu Efes Istanbul-Virtus Bologna, Eurolega basket in DIRETTA: serve invertire la rotta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti amici di OA Sport alla Diretta Live testuale del match Anadolu Efes Istanbul-Virtus Bologna, valido per l’undicesima giornata della regular season dell’Eurolega basket 2026/2027. La squadra emiliana è chiamata al riscatto dopo quattro sconfitte consecutive nella competizione.

La formazione allenata da coach Alex Mumbru aveva iniziato in maniera positiva il proprio cammino euroepo, con quattro vittorie e due sconfitte. Le ultime quattro uscite hanno visto la Virtus perdere con Hapoel Tel-Aviv, Zalgiris, Besiktas e Dubai Basketball, scivolando al quindicesimo posto nella graduatoria assoluta.

Anche la compagine turca ha un ruolino di marcia identico al team emiliano, con quattro vittorie e sei sconfitte: la squadra di Istanbul può comunque contare, nella penultima apparizione continentale, un prestigioso successo per 83-68 sul Panathinaikos.

La formazione allenata da coach Pablo Laso può contare su tre pedine di assoluto livello: Collin Malcolm, Cameron Payne e Bruno Fernando. Alex Mumbru, invece, farà affidamento sui perni del team bolognese: Wendell Moore, Marcus Carr e Aliou Diarra.

Il match tra Anadolu Efes Istanbul e Virtus Bologna si giocherà Sinan Erdem Spor Salonu di Istanbul e avrà inizio alle ore 18.30. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con aggiornamenti costanti e cronaca dettagliata. Buon divertimento!