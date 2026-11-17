Archiviata l’ottima trasferta di sabato in quel di Vienna, l’Italbasket femminile vola a Riga per affrontare oggi martedì 17 novembre alle 18:00 ora italiana le padrone di casa della Lettonia per la terza giornata del girone K nelle Qualificazioni agli Europei 2027.

Le azzurre hanno iniziato il percorso nel migliore dei modi con un successo casalingo non senza qualche sofferenza contro la Slovenia (67-62), dominando poi contro l’Austria (49-71) con 12 punti di Olbis Andre’ e la doppia doppia di Lorela Cubaj (12 punti e 11 rimbalzi). Buoni quindi gli indizi per il CT Andrea Capobianco dopo le prime due partite, che ha dato spazio anche alle esordienti Emma Giacchetti e Carlotta Gilli.

La Lettonia si presenta invece al match odierno col bilancio di una vittoria esterna contro l’Austria (66-81) seguita da un ko in trasferta contro la Slovenia (70-64), con le balcaniche che hanno ritrovato i punti pesanti di Jessica Shephardassente contro l’Italia. Fari puntati su Aleksa Guibe e su Kitija Laksa in forza alla Famila Wuber Schio, con il pubblico di casa che proverà a spingere le proprie beniamine.

Palla a due che verrà alzata quest’oggi alla Komandu Sporta Spelu Halle di Riga (Lettonia) alle 18:00 ora italiana – le 19:00 secondo il fuso orario della Capitale della piccola Repubblica Baltica. Diretta tv affidata alle telecamere di Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming disponibile invece su SkyGO e Now TV. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per non farvi perdere davvero nulla dell’incontro dell’Italbasket femminile!

CALENDARIO QUALIFICAZIONI EUROPEI BASKET FEMMINILE 2027

Martedì 17 novembre

Ore 18:00 Lettonia-Italia – Diretta tv su Sky Sport Basket (Canale 205)

PROGRAMMA LETTONIA-ITALIA QUALIFICAZIONI EUROPEI BASKET FEMMINILE 2027 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Basket (Canale 205)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport