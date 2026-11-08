Lando Norris si gode il successo a Interlagos: “Sapevo fin dal sabato che potevamo vincere”

Lando Norris doma il meteo imprevedibile di Interlagos e conquista con autorità il Gran Premio del Brasile 2026. Partito dalla pole position, il pilota della McLaren ha centrato il terzo successo della sua stagione, imponendosi al termine di una corsa ad eliminazione caratterizzata dalla pioggia e dai continui cambi di aderenza.

La domenica del britannico non era però iniziata nel migliore dei modi. Allo spegnimento dei semafori, Norris ha subito l’attacco della Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, cedendo momentaneamente la leadership della corsa. Tuttavia, con il passare dei giri, il passo gara della monoposto di Woking è emerso in tutta la sua superiorità sull’asfalto bagnato, permettendo a Norris di riprendersi la prima posizione e di scavare un solco incolmabile sugli inseguitori fino alla bandiera a scacchi, tagliata con oltre 14 secondi di vantaggio su Max Verstappen.

Al termine della gara, lo stesso Norris ha raccontato le difficoltà di una domenica tutt’altro che semplice, nonostante il distacco finale inflitto agli avversari: “È stata una gara molto dura, non sono partito nel modo migliore, ma c’erano tante condizioni diverse da affrontare. È sempre difficile, soprattutto quando spingi e cerchi di recuperare terreno. Avevo il passo, sono felicissimo di tornare sul gradino più alto del podio“.

Una vittoria costruita già nelle qualifiche bagnate del sabato, dove il britannico aveva messo le basi per il trionfo odierno confermando l’ottimo stato di forma della squadra nei weekend favorevoli: “Io ho spinto fin da subito, ieri sapevo di avere l’opportunità di vincere. In questo 2026, quando abbiamo avuto l’opportunità, abbiamo vinto spesso. Sono davvero contento di aver centrato questo target“. Un successo di prestigio sul tracciato paulista che consolida il bottino personale di Norris in questa stagione, proprio nel giorno in cui la Mercedes festeggia la conquista matematica del titolo mondiale costruttori.