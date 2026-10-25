Lacrosse, i convocati dell’Italia per gli Europei: primi passi verso le Olimpiadi

Gli Europei 2026 di lacrosse, specialità sixes (il format che sarà presente anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028), andranno in scena nelle prossime settimane a Salou (Spagna). Il torneo femminile si disputerà dal 2 al 9 novembre, mentre quello maschile si giocherà dal 10 al 18 novembre: il cammino verso i Giochi inizierà proprio in terra iberica, dove l’Italia punta a essere protagonista.

Chiudere nelle prime cinque posizioni garantirà la presenza ai Mondiali 2027, dove verranno assegnati i primi pass per i Giochi: possiamo tranquillamente dire che buona parte delle speranze di prendere parte alla rassegna a cinque cerchi dipenderanno dai risultati che verranno conseguiti in quella che è la manifestazione più importante di questa annata agonistica.

La Nazionale maschile, che lo scorso anno raggiunse la finale della rassegna continentale, ha le carte in regola per ben figurare e fare strada nella competizione. I coach Brian Vona, Chris Bates e Paul Richard hanno convocato tredici giocatori, attesi dalla fase a gironi contro Paesi Bassi, Finlandia, Portogallo e Svezia. Tra le donne, invece, Andrew McTaggart ha selezionato dodici atlete.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI LACROSSE SIXES 2026

UOMINI

Lorenzo Serloreti

Andrew Vona

John DeFazio

David Disque

Alex Vardaro

Ryan Favaro

Gabriel Sirbu

Luca Lietti

Brian Piatelli

John Piatelli

Vince D’Altro

Mitch Zulian

Phil Mazzuca

DONNE

Anna Rivetti

Benedetta Ravelli

Danielle Perfetto

Elise Fawcett

Emily Ghazal

Francesca Gionfriddo

Gabriela Chiappetta

Julianna Horning

Kristen Masullo

Lauren Perfetto

Malaena Michielin

Mia Van der Steen