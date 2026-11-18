Il successo in rimonta ottenuto contro lo spagnolo Rafael Jodar consente ad Arthur Fils di poter lottare per la qualificazione in semifinale alle ATP Finals. Il francese, per riuscire a centrare il suo obiettivo, non potrà però prescindere dalla vittoria nel match di domani contro Alexander Zverev. La belga Justine Henin ha analizzato il successo del transalpino del corso della trasmissione «Retour Gagnant» su Eurosport.

Su una partita difficile per i due giocatori: “È stata una partita difficile per entrambi i giocatori, come ci si poteva immaginare. E probabilmente sarà lo stesso tra Tiafoe e Cobolli, in un’altra partita in cui entrambi i giocatori hanno perso al loro esordio”.

Sul peso della stanchezza di Jodar e le difficoltà di Fils: “La stanchezza di Jodar ha pesato sulla partita. Per Arthur Fils non è stato facile. Si percepiva che aveva tanta voglia di fare, ed è proprio questo, tra l’altro, che a volte lo porta a perdere un po’ di concentrazione. È vero che lo abbiamo visto smarrito, irritato, frustrato e in grande difficoltà nel primo game del secondo set. Poi la partita ha cambiato inerzia in un game in cui Jodar ha iniziato a cedere fisicamente”.

Sulle condizioni favorevoli per il francese in una partita da vincere: “Fils ha conquistato il break, ma in quel momento si percepiva che fosse ancora un po’ abbattuto. E, fortunatamente, questo gli ha permesso di non farsi prendere dall’entusiasmo e di confermare il break nel game successivo. Non mi piace dirlo, ma oggettivamente, considerando l’avversario che aveva di fronte, è una partita che doveva vincere. Non è mai scontato vincere, perché bisogna comunque scendere in campo e dimostrarlo, ma le condizioni erano davvero tutte favorevoli affinché riuscisse a conquistare questa prima vittoria alle Finals”.