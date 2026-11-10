La Finlandia impedirà l’ingresso degli atleti russi sul proprio territorio? Si decide giovedì, pesanti ripercussioni sugli sport invernali?

Il governo finlandese sarebbe intenzionato a inasprire le norme sui visti d’ingresso per gli atleti russi a partire dal 12 novembre. Secondo l’emittente televisiva Yle, il Consiglio di Stato della Finlandia sarebbe pronto ad approvare le restrizioni durante la propria seduta plenaria di giovedì.

Sempre stando a quanto riportato dai media finnici, la modifica dovrebbe impedire il rilascio di visti lavorativi a breve termine per gli atleti russi che dovrebbero entrare nel Paese. Tuttavia, la misura non sarà retroattiva. I visti d’ingresso già in possesso degli atleti russi non saranno revocati né annullati. Per esempio, ci sono giocatori di hockey russi che questa settimana si recheranno alla Veikkaus Arena di Helsinki, per la partita tra i Carolina Hurricanes e i Seattle Kraken, valida per la NHL Global Series 2026.

La Finlandia aveva già limitato l’ingresso ai cittadini russi nel 2022, eliminando qualsiasi visto per motivi turistici. Ha però mantenuto la possibilità di entrare per questioni di lavoro a breve termine (inferiori a 90 giorni). Tale deroga, tutt’ora in vigore, consente agli atleti di recarsi nel Paese per partecipare alle competizioni. Invece, stando alle indiscrezioni pubblicate da Yle, questa possibilità è destinata a venire meno.

Alla partire dalla fine di novembre, la Finlandia ospiterà tutta una serie di competizioni legate agli sport invernali. Al di là della Coppa del Mondo di sci di fondo, salto con gli sci e combinata nordica, va rimarcato il Finlandia Trophy, ossia la quinta tappa del Grand Prix di pattinaggio di figura.

Proprio il pattinaggio artistico rappresenta un argomento di primissimo piano. Dal 16 al 21 marzo 2027, Tampere è deputata a ospitare i Mondiali, quelli del rientro degli atleti russi. Almeno, in linea teorica. Se la misura in oggetto dovesse essere approvata e dovesse permanere per i prossimi mesi, allora i pattinatori russi non potrebbero partecipare alla manifestazione iridata, con ovvie conseguenze nefande sul livello delle competizioni stesse.

Si resta in attesa di novità. Al riguardo, va ricordato come a inizio anno, la FIE (Federazione Internazionale della Scherma) abbia revocato l’organizzazione dei Campionati Europei all’Estonia, che non permette l’ingresso dei cittadini russi sul proprio territorio, proprio per il rifiuto delle autorità di concedere un salvacondotto agli schermidori.

Vedremo se giovedì la Finlandia prenderà una decisione che potrebbe avere un enorme impatto sulle sorti agonistiche di svariati sport della neve e del ghiaccio e se, al contempo, le varie federazioni internazionali prenderanno eventuali contromisure, traslocando eventi assegnati al Paese nordico.