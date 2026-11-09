La classifica di Errani/Paolini alle WTA Finals: azzurre seconde per la differenza set

Debutto di quelli che contano per Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo delle maestre. Le campionesse olimpiche, al primo confronto sul cemento di Indian Wells, hanno superato in rimonta per 4-6, 6-1, 10-8 la seconda forza del tabellone, la coppia formata da Kateřina Siniaková e Taylor Townsend. Un successo di peso, maturato contro avversarie che alla vigilia figuravano tra le favorite del girone.

La partita ha preso in avvio una piega sfavorevole alle azzurre. Nel primo set, infatti, Errani e Paolini sono apparse opache e poco incisive, incapaci di imporre il proprio ritmo e di mettere in difficoltà la risposta delle avversarie, che hanno così condotto in porto il parziale per 6-4. Il cambio di marcia è arrivato però con la seconda frazione, nella quale l’intesa del duo italiano è emersa in tutta la sua efficacia. Le azzurre hanno costruito il gioco con trame tattiche precise, hanno dettato le geometrie e hanno lasciato appena un game a Siniaková e Townsend, chiudendo sul 6-1.

La sfida si è decisa così al super tie-break, giocato su livelli di tensione altissimi e risolto soltanto sul filo di lana, per 10-8. In un finale in cui ogni punto pesava come un macigno, Errani e Paolini hanno mostrato lucidità e freddezza, restando dentro la partita fino all’ultimo scambio.

Il risultato consente alle italiane di salire, almeno provvisoriamente, al secondo posto del Gruppo Bianco, per un solo gradino di distanza dalla vetta. Il discrimine è la differenza set: Errani e Paolini hanno vinto la partita, ma lo hanno fatto lasciando per strada un parziale, a differenza delle prime della classe.

A guidare il raggruppamento sono infatti Nicole Melichar-Martinez e Cristina Bucsa, vittoriose in due set per 6-0, 6-4 su Ellen Perez e Demi Schuurs. Un’affermazione netta, che colloca la coppia formata dall’americana e dalla spagnola in una posizione di forza in vista dei prossimi turni.

CLASSIFICA GIRONE

1. N. Melichar-Martinez / C. Bucsa (partita vinta 1; differenza set 2-0)

2. S. Errani / J. Paolini (partita vinta 1; differenza set 2-1)

3. K. Siniakova / T. Townsend (partiva vinta 0; differenza set 1-2)

4. D. Schuurs / E. Perez (partita vinta 0; differenza set 0-2)