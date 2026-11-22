Tobias Kastlunger, unico italiano a qualificarsi per la seconda manche dello slalom di Coppa del Mondo di sci alpino a Gurgl, al termine della sua prova sul tracciato austriaco non si nasconde e analizza la sua prestazione con notevole lucidità e sguardo prospettico.

L’azzurro, complici anche diverse uscite, guadagna ben sei posizioni dopo il trentesimo posto ottenuto nella prima prova, che gli consente di partire per primo nella seconda manche. Kastlunger termina ventiquattresimo con un ritardo di 2.77.

Su quello che rappresentava l’obiettivo di giornata da provare a centrare: “Naturalmente ero qui per i ‘puntoni’, non per i punticini. So che un piazzamento del genere non serve ancora per migliorare la situazione del pettorale di partenza, ma servono i punti quelli grandi”.

Sull’analisi della propria prestazione: “Era importante sciare. Da dietro devo ammettere che non è mai facile. Ho lasciato qui e là qualcosa che poi valuteremo quando andremo ad analizzare la gara. Devo però dire che mi stavo divertendo”.