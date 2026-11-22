La Coppa Europa di sci alpino femminile 2026-2027 continua a regalare buoni risultati ai colori azzurri. Nel secondo slalom disputato sulle nevi di Levi, in Finlandia, Beatrice Sola non si conferma, ma Victoria Klotz e Maria Sole Antonini chiudono in Top 10 nella gara vinta dalla svedese Moa Landstroem.

Landstroem, già al comando a metà gara, incrementa di pochi centesimi il suo vantaggio e taglia il traguardo in 1:46.82. La svedese precede di 0.47 la norvegese Bianca Bakke Westhoff, mentre completa il podio la tedesca Charlotte Grandinger che rimonta quattro posizioni e paga +0.54 nei confronti della vincitrice.

Si ferma ai piedi del podio, per soli dieci centesimi, l’austriaca Leonie Raich, quarta a 0.64, mentre la Top 5 si completa con la tedesca Romy Ertl che chiude quinta a 0.91. La svizzera Anna Flatscher è sesta con 1.02 davanti all’olandese Klara Derks, settima a 1.18.

Victoria Klotz, grazie a una splendida rimonta, chiude la sua prova in 1:48.25, recupera undici posizioni dopo il diciannovesimo posto ottenuto a metà gara e chiude ottava. Maria Sole Antonini conferma la nona posizione della prima manche e paga 1.46 alla vincitrice. La Top 10 si completa con la tedesca Luisa Illig che risale dalla ventitreesima posizione della prima manche e termina decima a 1.53.

Non riesce a confermare la splendida vittoria di ieri Beatrice Sola. L’azzurra, nona a metà gara, sbaglia nella seconda manche e finisce sedicesima a 1.84. Nadine Trocker chiude la sua prova in ventesima posizione a 2.24. Tatum Bieler, dopo l’undicesimo posto di ieri, termina ventiduesima a 2.28. Sophie Matiou si ferma in ventiquattresima posizione a 2.47.