La Karate World Cup 2026 è ufficialmente iniziata a Hangzhou e per l’Italia non arrivano notizie positive dai tatami cinesi, dove le prime due squadre azzurre di scena hanno raccolto entrambe l’eliminazione ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni.

Il team di kata femminile – formato da Carola Casale, Terryana D’Onofrio, Michela Rizzo ed Elena Roversi – ha dominato il Gruppo C iniziale: 4 su 4 nella fase eliminatoria battendo 5-2 la Turchia, 7-0 l’Iran, 7-0 la Nuova Zelanda e 7-0 Taipei. A quel punto l’accesso ai quarti di finale, con il testa a testa contro le padrone di casa della Cina, capaci di spuntarla 4-3 sulle azzurre.

Percorso simile per il kumite maschile – Matteo Avanzini, Michele Ciani, Daniele De Vivo, Matteo Fiore, Luca Maresca, Simone Marino, Michele Martina e Lorenzo Pietromarchi – con il passaggio ai quarti di finale e poi il ko nel dentro o fuori. Anche in questo caso Girone C: sconfitta con la Giordania, vittoria contro la Tunisia (4-1) e il Cile (3-2) e affermazione decisiva con la Georgia (4-1). Ai quarti l’Iran, con gli asiatici abili nell’imporsi 3-1 e andare a chiudere anticipatamente i conti.

Domani la manifestazione, World Cup o Mondiali a squadre, proseguirà in quel di Hangzhou: sui tatami kata maschile e il kumite femminile, prima con i round robin e poi con le fasi ad eliminazione diretta.