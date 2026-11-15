Judo, Kenny Komi Bedel sale sul podio anche al Grand Prix di Zagabria: segnali positivi verso Los Angeles

Kenny Komi Bedel conferma gli ottimi riscontri degli ultimi mesi e raccoglie un significativo terzo posto nella categoria -90 kg al Grand Prix di Zagabria 2026, valevole come terzultimo torneo stagionale del World Tour di judo. La spedizione azzurra in Croazia si chiude dunque con un bottino complessivo di due podi e tre quinte piazze, dopo il trionfo di Assunta Scutto nel day-1 tra i pesi leggeri.

Il 25enne friulano ha disputato una gara di alto profilo sul tatami della capitale croata, collezionando tre successi consecutivi per ippon prima di venire sorpreso in semifinale dalla leva articolare effettuata dal brasiliano Guilherme Schimidt dovendo alzare bandiera bianca subito dopo essere passato in vantaggio per waza-ari. Bedel si è rifatto successivamente nella finale di consolazione, battendo per yuko al Golden Score il belga Noah Christiaens ed incamerando dei punti preziosi per il ranking mondiale e olimpico.

Prima top3 della carriera in un Grand Prix per il judoka italiano, che vantava però già due piazzamenti sul podio negli Slam. Eliminati invece prima dei quarti di finale tutti gli altri azzurri in gara oggi: una vittoria e poi stop agli ottavi per Jean Carletti nella -100 e per Tommaso Fava nella +100 kg, mentre hanno perso al debutto Tiziana Marini ed Erica Simonetti nella +78 kg.

Di seguito il riepilogo dei podi della terza giornata del Grand Prix Zagabria 2026 di judo.

-78 kg F

1 Hoelterhoff (Ger)

2 Dengg (Aut)

3 Rodriguez (Ven) e Reid (Grb)

+78 kg F

1 Souza (Bra)

2 Andrews (Nzl)

3 Nunes (Por) e Fontaine (Fra)

-90 kg M

1 Schimidt (Bra)

2 Tselidis (Gre)

3 Young (Can) e Bedel (Ita)

-100 kg M

1 Savytskiy (Ukr)

2 Veg (Hun)

3 Sherazadishvili (Esp) e Eich (Sui)

+100 kg M

1 Nasibov (Aze)

2 Kone (Ger)

3 Inaneishvili (Geo) e Balyevskyy (Ukr)