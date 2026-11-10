Judo, Assunta Scutto illumina il cast azzurro al Grand Prix di Zagabria: prosegue la Road to Los Angeles

Il World Tour di judo fa tappa in Croazia da venerdì 13 a domenica 15 novembre per il Grand Prix di Zagabria 2026, terzultimo torneo stagionale del circuito maggiore internazionale senior. In palio punti preziosi da mettere in cascina per il ranking di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028 e anche per accedere al World Masters di fine anno a Dushanbe.

L’Italia verrà rappresentata sui tatami della capitale croata da un gruppo di ventuno atleti (12 donne e 9 uomini) in cui spicca su tutti il nome di Assunta Scutto, vice-campionessa iridata in carica della -48 kg e quarta classificata nel ranking a cinque cerchi. Rispetto alle iscrizioni preliminari c’è qualche novità tra le fila della delegazione azzurra, che dovrà fare a meno di due big (presenti nell’entry list fino a qualche settimana fa) come Christian Parlati e Asya Tavano.

Oltre a Susy vedremo in azione a Zagabria Asia Avanzato (-48 kg), Gaia Stella (-52 kg), Ilaria Finestrone (-52 kg), Giulia Carnà (-57 kg), Veronica Toniolo (-57 kg), Flavia Favorini (-63 kg), Savita Russo (-63 kg), Sara Corbo (-70 kg), Nadia Simeoli (-70 kg), Tiziana Marini (+78 kg) ed Erica Simonetti (+78 kg) in campo femminile e Andrea Carlino (-60 kg), Matteo Piras (-66 kg), Valerio Accogli (-66 kg), Fabio Basile (-73 kg), Antonio Esposito (-81 kg), Bright Maddaloni Nosa (-81 kg), Kenny Komi Bedel (-90 kg), Jean Carletti (-100 kg) e Tommaso Fava (+100 kg) nel settore maschile.