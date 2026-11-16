Judo, i ranking olimpici aggiornati dopo Zagabria: Scutto insidia Koga, 12 azzurri virtualmente qualificati

Con la conclusione del Grand Prix di Zagabria mancano solamente due tornei (oltre ai Mondiali Junior, che assegnano punti per il ranking) al termine della stagione 2026 dell’IJF World Tour, in attesa del Grand Slam di Tokyo e del Master di Dushanbe. Il periodo di qualificazione olimpica del judo verso Los Angeles si sviluppa dal 15 giugno 2026 al 12 giugno 2028, con i risultati ottenuti nei primi dodici mesi che vengono dimezzati rispetto a quelli messi a referto nella seconda metà del biennio.

Ricordiamo che verranno ammessi direttamente ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 i migliori 17 del ranking in ciascuna categoria di peso (Stati Uniti esclusi da questo discorso, avendo diritto al contingente massimo in qualità di Paese ospitante), considerando sempre un solo partecipante (il meglio piazzato in classifica) per ogni Paese nelle varie categorie. La quota è nominale ma, nel caso in cui due o più connazionali si trovassero in zona qualificazione diretta per il medesimo evento, allora sarebbe il Comitato Olimpico Nazionale in questione a dover scegliere chi convocare per la kermesse a cinque cerchi.

104 posti aggiuntivi verranno distribuiti poi sempre in base all’IJF World Ranking List, ma rispettando una specifica rappresentanza continentale ed indicando al massimo un singolo atleta per ogni Paese (tra quelli non ancora qualificati direttamente in una determinata categoria) secondo il seguente schema:

Africa: 12 uomini e 12 donne

Europa: 13 uomini e 13 donne

Asia: 12 uomini e 12 donne

Oceania: 4 uomini e 4 donne

Americhe: 11 uomini e 11 donne

Attualmente l’Italia porterebbe a Los Angeles 2028 una dozzina di judoka, venendo rappresentata in tutte le categorie di peso ad eccezione della -78 kg e della +100 kg. Alice Bellandi ha vinto i Mondiali 2025 ed è la detentrice del titolo olimpico ed europeo nella -78 kg, ma da quando si è aperto il periodo di qualificazione non ha ancora gareggiato e per questo motivo ad oggi sarebbe esclusa dai Giochi. La fuoriclasse bresciana resta comunque una delle donne da battere e, salute permettendo, non avrà alcun problema a staccare il pass a cinque cerchi.

Per quanto riguarda la situazione degli altri azzurri Gennaro Pirelli conserva la leadership della classifica nei -100 kg, mentre fa un bel passo avanti Kenny Komi Bedel salendo al sesto posto nella -90 kg. Buon avvio anche per Giovanni Esposito, settimo nella -73 kg, inoltre sarebbero virtualmente qualificati anche Andrea Carlino (-60 kg), Valerio Accogli (-66 kg) e Manuel Parlati (-81 kg) in campo maschile.

Passando al versante femminile prosegue la scalata di Assunta Scutto, seconda tra i pesi leggeri a -20 dalla giapponese campionessa mondiale Wakana Koga, mentre occupano la quarta piazza sia Odette Giuffrida nella -52 kg che Asya Tavano tra i pesi massimi. Ad oggi sarebbero direttamente qualificate alle Olimpiadi anche Giorgia Stangherlin (-70 kg), Carlotta Avanzato (-63 kg) e Giulia Carnà (-57 kg).