Jorge Martín si prepara a chiudere il suo capitolo con l’Aprilia, in vista del passaggio alla Yamaha nel 2027. Con il titolo piloti già assegnato a Marc Márquez, lo spagnolo arriva nella sua “seconda casa” con due traguardi ancora da difendere. Il numero 89 lo ha chiarito fin dall’esordio in conferenza stampa: “Il titolo costruttori è un obiettivo. Voglio lasciare l’Aprilia nel miglior modo possibile e proverò a mantenere il secondo posto nella classifica piloti“.

La testa, però, è già rivolta anche a martedì, quando andranno in scena i primi test ufficiali in vista della prossima stagione, destinati a mostrare un vero e proprio terremoto sul mercato piloti. Un cambio di casacche che accende l’entusiasmo di Martín e dei colleghi presenti in sala stampa: “Non vedo l’ora, è ciò che rende lo sport interessante. Sono curioso. Dopo il test mi riposerò“, ha spiegato lo spagnolo.

Il 2027 segnerà inoltre una svolta epocale sul piano tecnico, con l’introduzione delle nuove MotoGP da 850 cc, l’addio agli abbassatori e una drastica riduzione dell’aerodinamica. Un cambiamento che inevitabilmente inciderà sul modo di guidare: “Sarà strano con le nuove moto: la sensazione sarà quella di tornare indietro, perché quelle attuali sono le più performanti mai viste. Passare a moto un po’ meno prestazionali sarà insolito, ma torneremo al top della performance, anche se ci vorrà qualche anno“.

Prima di voltare pagina e salire sulla M1, resta il bilancio di un’esperienza importante con la casa di Noale. Alla domanda su quale segreto tecnico della RS-GP vorrebbe portare con sé nella nuova avventura giapponese, Martín non ha dubbi: “Cosa mi porterei in Yamaha dell’Aprilia? La stabilità nelle curve veloci“.