Lorenzo Musetti in semifinale a Stoccolma! Piegato Humbert dopo un match scorbutico

Prosegue l’ottimo finale di stagione da parte di Lorenzo Musetti, che vince un altro match molto combattuto e conquista la semifinale nell’ATP 250 di Stoccolma. Il tennista toscano ha sconfitto in tre set il francese Ugo Humbert con il punteggio di 7-6 3-6 6-4 dopo due ore e mezza di gioco e adesso affronterà l’americano Taylor Fritz, che ha sfruttato il ritiro di Holger Rune. Sarà un remake della finale di Lione di qualche settimana e che aveva visto la vittoria in due set di Musetti.

Ad Humbert non sono bastati tredici ace, con il francese che ha commesso quattro doppi falli, due nel solo ultimo quarto. Sono stati invece sei gli ace di Musetti, che ha vinto il 74% dei punti quando ha servito la prima contro il 70% dell’avversario. Humbert ha chiuso con più vincenti (28 contro 26), ma anche nettamente con più errori non forzati, ben venti in più (43 contro 23).

La prima occasione del match capita ad Humbert nel quinto game, ma il francese sbaglia di rovescio sulla palla break dopo anche un gran recupero da parte di Musetti. Il set prosegue seguendo l’andamento dei turni di servizio e si arriva così al tie-break. C’è grandissimo equilibrio anche qui, ma al primo set point il toscano riesce a chiudere sul 7-5, prendendosi così la prima frazione.

Inizio complicato di secondo set per l’azzurro, che nel primo turno al servizio concede due palle break, ma riesce entrambe ad annullarle. Il break per il francese arriva comunque nel sesto gioco, con Musetti che deve affrontare un’altra palla break e questa volta viene tradito dal dritto. Humbert non lascia spazio a repliche da parte del toscano e chiude il terzo set in suo favore per 6-3.

L’inerzia della partita è cambiata e Musetti subisce subito il break in apertura di terzo set. Per fortuna, però, l’azzurro reagisce prontamente e trova il controbreak nel game successivo. Humbert rimonta da 15-40 nel quarto game e tiene un delicato turno di servizio. Avanti 5-4 nel decimo game Musetti sfrutta il doppio fallo dell’avversario e con un pallonetto meraviglioso si porta sullo 0-40. Arriva un altro doppio fallo di Humbert e così l’azzurro chiude sul 6-4 e vola in semifinale.