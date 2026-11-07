Italia-Sudafrica oggi in tv, Nations Championship rugby 2026: orario, canali, formazioni, streaming

Proseguirà oggi, sabato 7 novembre, alle ore 12.40, il percorso degli azzurri nel Nations Championship 2026 di rugby: l’Italia del CT Gonzalo Quesada scenderà in campo in casa contro il Sudafrica, nella sfida che si giocherà all’Allianz Stadium di Torino.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SUDAFRICA DI RUGBY DALLE 12.40

Il XV titolare dell’Italia vedrà il triangolo allargato formato da Belloni, Capuozzo e Ioane, mentre la coppia di centri sarà composta da Marin e Odogwu, invece in mediana ci saranno Paolo Garbisi ed Alessandro Fusco. In terza linea farà il proprio esordio in azzurro Samuele Locatelli, affiancato da Lorenzo Cannone ed Ortombina.

In seconda linea toccherà a Ruzza e Niccolò Cannone, infine in prima linea ci sarà il capitano Giacomo Nicotera, con Ferrari ed Hasa. Partiranno dalla panchina, invece, Di Bartolomeo, Fischetti, Neculai, Opoku, Vintcent, Zuliani, Varney ed Allan.

Per il match della quarta giornata del Nations Championship 2026 di rugby la diretta tv sarà disponibile su TV8 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su tv8.it, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO NATIONS CHAMPIONSHIP RUGBY 2026

Sabato 7 novembre

12.40 Italia-Sudafrica – Diretta tv su TV8 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

PROGRAMMA NATIONS CHAMPIONSHIP RUGBY 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena.

Diretta streaming: tv8.it, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FORMAZIONI ITALIA-SUDAFRICA

Italia: 15 Mirko Belloni, 14 Ange Capuozzo, 13 Paolo Odogwu, 12 Leonardo Marin, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Alessandro Fusco, 8 Lorenzo Cannone, 7 Samuele Locatelli, 6 Alessandro Ortombina, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera (C), 1 Muhamed Hasa. A disposizione: 16 Tommaso Di Bartolomeo, 17 Danilo Fischetti, 18 Ion Neculai, 19 Enoch Opoku Gyamfi, 20 Ross Vintcent, 21 Manuel Zuliani, 22 Stephen Varney, 23 Tommaso Allan.

Sudafrica: 15 Damian Willemse, 14 Kurt-Lee Arendse, 13 Jesse Kriel, 12 Damian de Allende, 11 Ethan Hooker, 10 Sacha Feinberg-Mngomezulu, 9 Morne van den Berg, 8 Jasper Wiese, 7 Pieter-Steph du Toit, 6 Siya Kolisi (C), 5 Ruan Nortje, 4 Salmaan Moerat, 3 Thomas du Toit, 2 Malcolm Marx, 1 Ox Nche. A disposizione: 16 Jan-Hendrik Wessels, 17 Gerhard Steenekamp, 18 Wilco Louw, 19 Lood de Jager, 20 Cameron Hanekom, 21 Paul de Villiers, 22 Grant Williams, 23 Manie Libbok.