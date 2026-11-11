Italia-Slovenia oggi in tv, Qualificazioni Europei basket femminile 2027: orario, canale, streaming

Inizia il cammino di qualificazione dell’Italbasket femminile verso gli Europei 2027! Oggi mercoledì 11 novembre alle ore 20:00 le azzurre scendono in campo a Terni per affrontare la Slovenia nel primo impegno di questa finestra verso la rassegna continentale del prossimo anno.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SLOVENIA DI BASKET FEMMINILE DALLE 20.00

Il gruppo agli ordini del CT Andrea Capobianco si ritrova a distanza di pochi mesi dall’esperienza mondiale e ad un anno dallo storico bronzo, con il coach tricolore che non avrà a disposizione le stelle Cecilia Zandalasini – fresca vincitrice del titolo WNBA con le Golden State Valkyries – e Matilde Villa, ma potrà contare su Olbis Andre’ e su Costanza Verona che proverà ad illuminare le compagne.

La Slovenia cercherà di mettere in difficoltà le ragazze del Belpaese, con la rappresentativa balcanica che ha già incrociato Verona e compagne ad EuroBasket 2025 venendo sconfitta nella fase a gironi. Da tenere sotto stretta osservazione il centro ex Schio Jessica Shepard ora in forza alle Dallas Wings in WNBA.

Palla a due che verrà alzata questa sera al PalaTerni di Terni alle ore 20:00. Diretta tv affidata alle telecamere di Sky Sport Uno (Canale 201), con la diretta streaming garantita da SkyGO e Now TV. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per non farvi perdere nemmeno un’azione del match dell’Italbasket femminile!

CALENDARIO QUALIFICAZIONI EUROPEI BASKET FEMMINILE 2027

Mercoledì 11 novembre

Ore 20:00 Italia-Slovenia – Diretta tv su Sky Sport Uno

PROGRAMMA ITALIA-SLOVENIA QUALIFICAZIONI EUROPEI BASKET FEMMINILE 2027 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (Canale 201)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport