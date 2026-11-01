Italia-Scozia oggi, Europei curling 2026: orario finale, tv, streaming

Oggi domenica 1° novembre (ore 14.00) si gioca Italia-Scozia, finale per l’oro agli Europei 2026 di curling maschile. Il quartetto tricolore scenderà sul ghiaccio di Ostrava (Cechia) per affrontare gli anglosassoni nel match che metterà in palio il titolo: per la prima volta nella storia, la nostra Nazionale è riuscita a qualificarsi per l’atto conclusivo (dopo aver fallito nove semifinali in mezzo secolo) e andrà a caccia del colpo grosso, affrontando una delle grandi potenze di questo sport.

Dopo aver primeggiato nel proprio girone (battendo proprio la Scozia nell’incontro che metteva in palio il primo posto nel gruppo A) e aver regolato la Cechia in semifinale, gli azzurri proveranno a scalare l’ultimo gradino verso la gloria: riuscirà a suonare l’Inno di Mameli in chiusura di una rassegna continentale. A tentare l’impresa saranno lo skip Stefano Spiller, il third Amos Mosaner, il second e vice Sebastiano Arman, il lead Cesare Spiller, attesi dal Grant Hardie e compagni.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Scozia, finale per l’oro degli Europei 2026 di curling maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 14.45 e a seguire su Rai 2, gratis e in chiaro; prevista la diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, The Curling Channel; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SCOZIA, FINALE EUROPEI CURLING OGGI

Domenica 1° novembre

Ore 14.00 Italia vs Scozia – Diretta tv su RaiSportHD fino alle 14.45 e a seguire su Rai 2

PROGRAMMA ITALIA-SCOZIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 14.45 e a seguire su Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery Plus, HBO Max, The Curling Channel, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.