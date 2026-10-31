LIVE Italia-Cechia, Europei curling 2026 in DIRETTA: gli azzurri si giocano l’accesso in finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cechia, semifinale dei Campionati Europei 2026 di curling maschile in programma a Ostrava. Dalla sconfitta all’esordio contro la Germania al primo posto nel girone: l’Italia si presenta alla semifinale degli Europei 2026 di curling maschile dopo avere completato una rimonta di grande spessore. Gli azzurri affronteranno i padroni di casa della Cechia sul ghiaccio della RT Torax Arena di Ostrava. In palio c’è l’accesso alla finale per il titolo continentale, mentre nell’altro incontro si sfideranno Scozia e Svezia.

Il quartetto composto da Stefano Spiller, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Cesare Spiller ha chiuso il gruppo A con quattro successi e una sconfitta. Dopo il passo falso contro la Germania, l’Italia ha cambiato marcia superando nell’ordine Austria, Belgio e Paesi Bassi, prima di completare l’opera contro la Scozia. La vittoria ottenuta questa mattina all’extra-end ha permesso agli azzurri di agganciare i britannici e superarli grazie allo scontro diretto, conquistando così un primo posto difficilmente pronosticabile dopo la giornata inaugurale. Contro la Scozia si è vista un’Italia capace di tenere a bada una delle squadre più quotate della manifestazione. Gli azzurri hanno sfruttato il martello per costruire due punti nel primo end, hanno risposto al sorpasso britannico e sono tornati avanti nella settima ripresa. Nell’ultimo parziale hanno obbligato gli avversari a marcare un solo punto, conservando così il vantaggio dell’ultima stone per l’extra-end. La pressione esercitata dal Team Spiller ha indotto la Scozia all’errore, rendendo inutile persino l’esecuzione del tiro conclusivo azzurro.

La Cechia ha concluso la prima fase con tre vittorie e due sconfitte, piazzandosi alle spalle della Svezia. I padroni di casa hanno iniziato imponendosi nettamente sulla Polonia, quindi hanno superato Svizzera e Norvegia, costruendo buona parte della qualificazione nelle prime tre giornate. Sono poi arrivate le battute d’arresto contro la Svezia, al termine di una partita equilibrata, e contro la Spagna nell’ultimo turno. Il rendimento dei cechi è stato quindi meno continuo nella seconda parte del girone, ma le tre affermazioni iniziali erano già risultate sufficienti per indirizzare la corsa alla semifinale. La formazione ceca è guidata dallo skip Lukas Klima, che lancia le ultime stone ed è stato tra i protagonisti della storica qualificazione della Cechia ai Giochi di Milano Cortina 2026. Al suo fianco giocano Vit Chabicovsky nel ruolo di third e vice-skip, Martin Jurik come second e Lukas Klipa come lead, mentre Marek Cernovsky è l’alternate. Si tratta di un gruppo collaudato, rafforzato dall’inserimento di Chabicovsky e sostenuto dal pubblico di casa, un fattore che potrebbe aggiungere ulteriore pressione emotiva alla semifinale.

Gli azzurri arrivano alla semifinale con quattro vittorie consecutive e una fiducia cresciuta incontro dopo incontro. Contro Austria e Belgio hanno saputo costruire mani pesanti, con i Paesi Bassi hanno controllato la partita senza concedere opportunità di rientro, mentre contro la Scozia hanno dimostrato di saper gestire anche un finale punto a punto. La principale insidia resta la continuità: evitare un singolo end negativo sarà fondamentale, perché nella sfida inaugurale con la Germania proprio una mano da quattro punti aveva ribaltato un incontro fino a quel momento ben condotto. Per Stefano Spiller sarà un momento di verifica importante nella seconda grande manifestazione internazionale vissuta da skip della Nazionale. La presenza di Amos Mosaner offre esperienza e qualità nei tiri più complessi, mentre Sebastiano Arman e Cesare Spiller hanno contribuito alla solidità mostrata durante la fase a gironi. L’Italia ha già raggiunto un risultato significativo, ma il primo posto conquistato battendo la Scozia autorizza gli azzurri ad affrontare la semifinale con ambizione, senza sottovalutare una Cechia che giocherà davanti al proprio pubblico.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Cechia, semifinale dei Campionati Europei 2026 di curling maschile in programma a Ostrava: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18.30. Buon divertimento a tutti.