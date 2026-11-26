Italia e Cechia hanno già superato il primo ostacolo e si affronteranno nella prima semifinale di domani. È il momento di definire le due semifinaliste della parte bassa con i verdetti degli ultimi due quarti di finale. La terza giornata della Final Eight di Coppa Davis propone i tie Germania-Gran Bretagna, a partire dalle ore 10:00, e Austria-Spagna, il cui inizio è previsto non prima delle 17:00.

In apertura di giornata la Germania proverà a confermare il piazzamento della scorsa edizione nella sfida con l’ostica formazione britannica. I tedeschi, forti della presenza del numero uno Zverev, proveranno a chiudere nei due singolari per evitare le insidie di un doppio aperto a qualsiasi verdetto contro la coppia Patten-Skupski.

Nell’incontro pomeridiano la Spagna sembra partire in netto vantaggio. Jodar e Alcaraz, quest’ultimo pur se non in perfette condizioni fisiche, non dovrebbero avere eccessivi problemi nell’avere ragione di una rivale che trova in Rodionov l’elemento in grado di esaltarsi nelle grandi sfide.

La diretta tv dei quarti di finale Germania-Gran Bretagna e Austria-Spagna della Coppa Davis 2026 di tennis sarà fruibile in chiaro in esclusiva su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming gratuita in esclusiva sarà disponibile su SuperTennis+ e sul sito di SuperTennis. OA Sport proporrà la diretta testuale di tutti i match dei due tie.

CALENDARIO COPPA DAVIS 2026

Giovedì 26 novembre

10:00 Quarti di finale, Germania-Gran Bretagna – Diretta tv in chiaro in esclusiva su SuperTennis HD

Non prima delle 17:00 Quarti di finale, Austria-Spagna – Diretta tv in chiaro in esclusiva su SuperTennis HD

I giocatori schierati verranno annunciati entro un’ora prima del primo incontro

Dalle ore 10:00 e non prima delle 17:00

Primo singolare (tra i numeri 2)

A seguire

Secondo singolare (tra i numeri 1)

A seguire

Doppio (eventuale, si giocherà solo se decisivo)

PROGRAMMA COPPA DAVIS 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro in esclusiva su SuperTennis HD

Diretta streaming: gratuita in esclusiva su SuperTennis+ e sito SuperTennis

Diretta live testuale: OA Sport