Si aggiunge una prova al calendario 2027 della NTT IndyCar Series. La serie americana riservata alle monoposto avrà una tappa extra su ovale, un gradito ritorno presso il Kansas Speedway durante l’intenso mese di maggio che si concluderà con la 500 Miglia di Indianapolis.

Il catino che sorge a Kansas City, impianto da 1 miglio e mezzo ben conosciuto dal pubblico americano, non accoglie la IndyCar dal 2010. L’impianto ha una metratura da 1 miglio e mezzo, una specifica sessione di test è stata disputata settimana scorsa in vista dell’annuncio ufficiale.

Il Kansas Speedway si inserisce in calendario prima del GP di Indianapolis. La corsa è prevista nella giornata di sabato e precederà di un giorno l’appuntamento dedicato alla NASCAR Cup Series.

Si tratta della seconda concomitanza prevista con le stock car. Come nel 2026 è infatti confermato il doubleheader presso il Phoenix Raceway, secondo round dell’IndyCar 2027 dopo il GP di St. Petersburg e prima del GP di Arlington.

Il presidente della serie J. Douglas Boles ha dichiarato: “Sarà un modo spettacolare per dare il via a un ‘mese di maggio’ intenso ed emozionante. Aggiungere un ovale rappresenta una grande novità per i nostri tifosi, non vediamo l’ora di tornare in Kansas”.

Saranno ufficialmente 18 le prove della NTT IndyCar Series 2027. Oltre al Kansas Speedway ed all’Indianapolis Motor Speedway sono confermati gli ovali di Gateway e Milwaukee Mile, a differenza di quest’anno non ci sarà invece Nashville.

Come noto, la IndyCar 2027 tornerà anche in Europa con un’indeito round a Barcellona. La corsa spagnola è prevista nel weekend del 18 luglio, una prova storica che precederà l’ultima e decisiva parte del campionato.