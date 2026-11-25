La notizia ufficiale del ritiro di Federica Brignone dall’attività agonistica ha fatto rapidamente il giro del mondo. Giovanni Malagò, attuale commissario della FIGC, e presidente CONI e della Fondazione Milano Cortina quando la sciatrice azzurra ha conquistato due storici ori olimpici, nello scorso febbraio, ha voluto tributare il giusto omaggio alla fuoriclasse valdostana.

Il tributo a una leggenda dello sport: “È una leggenda dello sport di tutti i tempi: tutta l’Italia deve dire grazie a Federica Brignone. Sapevo che Federica lottava col dolore, ma il ritiro non lo immaginavo: sono choccato”.

Sull’ultimo incontro: “In verità quando l’ho vista l’ultima volta a Roma in occasione della presentazione del suo docufilm, peraltro un prodotto bellissimo, ho capito che aveva delle perplessità. Ora riecheggiano le sue parole sul fatto che continuasse a sentire tanto dolore. Mi aspettavo però che questa stagione riuscisse a portarla a termine. Aveva fatto un lavoro incredibile al J Medical per un miracolo a Milano Cortina”.

La comprensione per la difficile scelta della fuoriclasse azzurra: “Quando ho letto la notizia l’ho chiamata immediatamente: sono stato fortunato, è stata affettuosa come al solito. Non posso che comprendere la sua scelta, peraltro legittimata anche dalla preoccupazione alla sua età di continuare a prendere tutti quegli antinfiammatori. Devo ringraziarla, anzi tutta l’Italia deve dirle grazie perché Federica è una leggenda di tutto lo sport italiano, non soltanto dello sci: ha mantenuto in tutti questi anni la sua umiltà e la sua semplicità”.

Il valore dell’umiltà per un fenomeno che ha scritto pagine indelebili nella storia dello sci alpino: “Federica non si è mai montata la testa, con una straordinaria famiglia alle spalle e il lavoro prezioso del fratello: la scelta di averlo al suo fianco come suo allenatore è stata una mossa vincente. È una grandissima professionista, una super atleta, un mostro di lavoro, ma ha sempre fatto tutto con leggerezza. Sensazionale, perché anche il suo più grande tifoso, il suo più grande sostenitore non avrebbe mai potuto immaginare che vincesse due ori olimpici, praticamente facendo solo quelle due gare dopo mesi e mesi di infortunio e di riabilitazione. Anche le avversarie con quell’inchino a bordo pista al suo arrivo hanno riconosciuto la sua enorme grandezza”.