Non si arresta la corsa di Trissino nella Serie A1 2026-2027 di hockey su pista. In occasione del settimo turno infatti i Campioni d’Italia hanno battuto in trasferta Sarzana, consolidando la testa della classifica in attesa della sfida di domani che vedrà confrontarsi Bassano e Castiglione.

Una vittoria netta ma non semplice quella dei veneti, raggiunti dai padroni di casa nelle battute finali del primo tempo, nella fattispecie sul 4-4, e bravi poi a prendere il largo nella ripresa. E’ caduta invece Monza, la quale non è riuscita ad arginare la grande performance di Viareggio, passata per 5-1.

5-1 anche per Novara, capace di battere il Pumas Viareggio. Sorridono inoltre anche Follonica, formazione che ha rifilato un 7-3 a Matera, oltre che Forte De Marmi, uscita vittoriosa per 1-2 sul campo di Lodi.

Domani, domenica 22 novembre, Bassano scenderà in pista per completare il turno. Di seguito i tabellini e la classifica aggiornata.

TABELLINI SESTA GIORNATA HOCKEY PISTA 2026-2027

Sabato 21 Novembre 2026 – ore 18:00 – Palasport Stefano Dal Lago di Novara

TR AZZURRA NOVARA – PUMAS VIAREGGIO = 5-1 (3-0, 2-1)

TR Azzurra Novara: Scarso, Maniero (C), Illuzzi, Moyano, Torres – Rovira, Cardella M, Barbieri N, Puccinelli, Pigato – All. Tataranni

Pumas Viareggio: Maggi E, Cardella E (C), Benvenuti, Cortesi, Carrieri – Maggi A, Olivieri, Marchetti, Barsaglini, Davanzo – All. Bertolucci M

Marcatori: 1° tempo: 3’47” Moyano (NOV), 7’49” Puccinelli (NOV), 17’27” Moyano (NOV) – 2° tempo: 7’11” Torres (NOV), 11’53” Cardella E (PUM), 15’56” Torres (NOV)

Espulsioni: 2° tempo: 13’49” Rovira (2′) (NOV)

Arbitri: Marco Rondina di Vercelli e Louis Hyde di Breganze (VI)

Sabato 21 Novembre 2026 – ore 20:45 – Pista Antonio Armeni di Follonica (GR)

INNOCENTI COSTRUZIONI FOLLONICA – NEWCO ROLLER MATERA = 7-3 (5-1, 2-2)

Innocenti Costruzioni Follonica: Mugnaini, Munne, Cabiddu, Banini F, Tabarelli – Mas, Banini D (C), Margheriti, Talarico, Grossi A – All. Mariotti E

Newco Roller Matera: Dangelico, Bordanove, Bigatti, Turturro, Uva – Giudice (C), Ferrara, Corrado, Marimon – All. Antezza

Marcatori: 1° tempo: 2’24” Banini F (FOL), 6’27” Uva (RMA), 6’52” Tabarelli (FOL), 7’38” Munne (FOL), 8’08” Tabarelli (FOL), 22’58” Banini F (FOL) – 2° tempo: 9’47” Banini D (FOL), 13’55” Mas (FOL), 22’59” Ferrara (RMA), 24’48” Corrado (RMA)

Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara e Donato Mauro di Salerno

Sabato 21 Novembre 2026 – ore 20:45 – PalaCastellotti di Lodi

BCC CENTROPADANA LODI – VERSILIA HOCKEY FORTE = 1-2 (0-1, 1-1)

BCC Centropadana Lodi: Barozzi, Antonioni (C), Najera, Borregan, Compagno – Ortiz, Faccin, Nadini, Monticelli Gio, Porchera – All. Bresciani

Versilia Hockey Forte: Gnata (C), Giovannetti, Duhalde, Moya, Lopez – Giovannelli T, Cacciaguerra, Giovannelli L, Del Medico – All. Crudeli

Marcatori: 1° tempo: 14’04” Compagno (LOD) – 2° tempo: 17’45” Duhalde (FDM), 23’13” Cacciaguerra (FDM)

Arbitri: Giacomo Vischio di Thiene (VI) ed Edoardo Pigato di Sarcedo (VI)

Sabato 21 Novembre 2026 – ore 20:45 – PalaTori di Sarzana (SP)

HOCKEY SARZANA – HOCKEY TRISSINO

Hockey Sarzana: Corona, Borsi (C), Rubio, Manrique, De Rinaldis – Fantozzi, Vega, Angeletti, Vanello, Pedroni F – All. Festa

Trissino: Sgaria, Cocco G (C), Malagoli, Mendez, Morais – Silva G, Borgo, Piccoli Gio, Bozzetto, Zampoli – All. Pinto J

Marcatori: 1° tempo: 2’45” Manrique (SAR), 8’22” Cocco G (TRI), 10’31” Cocco G (TRI), 10’50” Borsi (SAR), 19’32” Fantozzi (SAR), 19’41” Morais (TRI), 20’07” Morais (TRI), 24’05” Vega (SAR) – 2° tempo: 3’57” Piccoli Gio (TRI), 13’54” Cocco G (TRI), 24’16” Borgo (TRI)

Espulsioni: 1° tempo: 19’20” Rubio (2′) (SAR) – 2° tempo: 6’12” Borgo (2′) (TRI)

Arbitri: Simone Brambilla di Agrate (MB) ed Andrea Davoli di Modena

Sabato 21 Novembre 2026 – ore 21:00 – PalaBarsacchi di Viareggio (LU)

CGC VIAREGGIO – TEAMSERVICECAR MONZA= 5-1 (2-0, 3-1)

CGC Viareggio: Gomez, Torner, Cinquini, Lombardi, Ambrosio – Barragan, Rossi,Muglia, D’Anna (C), Poletti Fil – All. De Gerone

TeamServiceCar Monza: Velazquez, Galimberti (C), Zucchetti, Colamaria, Olmos – Bielsa, Pesavento M, Pesavento G, Marzonetto, Borgonovo – All. Jaquierz

Marcatori: 1°tempo: 20’48” Barragan (CGC), 22’48” Muglia (CGC) – 2° tempo: 18’32” Ambrosio (CGC), 18’40” Muglia (CGC), 19’29” Bielsa (MNZ), 23’40” Cinquini (CGC)

Espulsioni: 2° tempo: 10’51” Pesavento M (rosso) (MNZ)

Arbitri: Ulderico Barbarisi di Salerno e Toti di Salerno

Domenica 22 Novembre 2026 – ore 18:00 – PalaUbroker di Bassano (VI)

UBROKER BASSANO – BLUE FACTOR CASTIGLIONE

Arbitri: Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU) e Giorgio Fontana di Milano

DIRETTA SKATE ITALIA TV – Commento di Vincenzo Pitturer

CLASSIFICA AGGIORNATA AL 21 NOVEMBRE