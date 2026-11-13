Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League secca sconfitta di Merano in casa della capolista
Un solo match in programma nella serata di Alps Hockey League che, tuttavia, vedeva sul ghiaccio Merano che era di scena in casa di Jesenice. Arriva un netto ko per gli altoatesini che non entrano mai in partita in casa della capolista Jesenice che prosegue nella sua corsa di testa.
JESENICE-MERANO 6-1
Match senza storia sul ghiaccio sloveno. I padroni di casa passano a condurre dopo 9:48 con Urukalo su assist di Sabolic. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 1-0. Merano non riesce a tornare in partita e, anzi, nel secondo periodo viene staccato definitivamente dai rivali. Leben, infatti, va al raddoppio in power-play al minuto 23:36 su assist di Svetina, quindi arriva anche il 3-0 di Jakupovic alla mezzora esatta su assist di Koblar.
Nel terzo tempo Jesenice non alza il piede dall’acceleratore e segna anche il 4-0 con Leben su assist di Svetina al 41:55, quindi arriva anche il 5-0 di Sabolic al 45:47 su assist dell’onnipresente Svetina. Merano piazza l’unico squillo del proprio match al 50:28 con la rete di Levin che segna il gol dell’1-5 su assist di Sproviero, mentre i padroni di casa segnano il 6-1 al 52:22 con Jakupovic su assist di Koblar.
CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2026-2027
1 HD Jesenice 17 13 4 0 0 65 31 +34 39
2 HC Migross Asiago 16 9 3 3 1 72 55 +17 34
3 EK Die Zeller Eisbären 14 10 3 1 0 53 36 +17 32
4 Rittner Buam SkyAlps 14 9 4 1 0 51 34 +17 29
5 Adler Stadtwerke Kitzbühel 16 7 7 1 1 63 55 +8 24
6 HC Meran/o Pircher 14 5 7 2 0 31 43 -12 19
7 Red Bull Hockey Juniors 16 5 9 1 1 37 58 -21 18
8 KHL Sisak 14 5 7 0 2 45 40 +5 17
9 Wipptal Broncos Weihenstephan 13 4 6 2 1 46 50 -4 17
10 HC Gherdeina valgardena.it 13 4 6 1 2 40 50 -10 16
11 Hockey Unterland Cavaliers 15 3 6 1 5 46 56 -10 16
12 EC-KAC Future Team 14 3 8 1 2 39 60 -21 13
13 Sportivi Ghiaccio Cortina 14 2 9 2 1 28 48 -20 11