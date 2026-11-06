Hockey ghiaccio, Italia sconfitta ai supplementari dalla Polonia nell’European Cup of Nations

Dopo la vittoria di ieri contro la Gran Bretagna, per l’Italia dell’hockey ghiaccio arriva una sconfitta nella seconda giornata dell’European Cup of Nations a Sosnowiec. Il “Blue Team” di Pat Cortina ha infatti ceduto 3-2 ai supplementari ai padroni di casa della Polonia conquistando comunque un punto per la classifica del mini-girone.

LA CRONACA

La gara parte con un primo terzo di gioco molto equilibrato: non mancano le occasioni da una parte e dall’altra, ma le “gabbie” non si gonfiano e il punteggio di conseguenza non si sblocca. Si va quindi al riposo sullo 0-0. Nel secondo segmento di gara invece succede di tutto. La Polonia va in vantaggio in inferiorità numerica grazie a Kiełbicki al 22’19”, ma l’Italia pareggia praticamente subito al 22’46” grazie alla progressione di Mansueto servito addirittura da Fadani. E’ 1-1, che diventa però 2-2 quando, dopo la mezz’ora, De Luca manda in vantaggio gli azzurri, raggiunti al 36’55” dalla stoccata di Jeziorski.

Si entra nel terzo e ultimo periodo: l’Italia molla gli ormeggi provando a vincerla. Madaschi e Capannelli non riescono a capitalizzare due grosse chance, complice anche la bravura Miarka e un’imprecisione nell’indirizzare il disco. E’ overtime: la formazione allenata da Pat Cortina cerca un ulteriore assalto, ma a rivelarsi vincente è la zampata di Jeziorski che vale il 3-2 finale in favore della Polonia. Domani l’Italia tornerà sul ghiaccio sfidando alle ore 18:45 l’Ucraina per chiudere il suo percorso in questa tappa dell’European Cup of Nations.

POLONIA-ITALIA 3–2 d.t.s. (0-0, 2-2, 0-0, 1-0)

POLONIA Miarka (Jaworski); Florczak-Naróg; Jeziorski-Kiełbicki-Bernacki; Górny-Kurnicki; Bepierszcz-Mroczkowski-Brynkus; Schafer-Zielinski; Jo. Hofman-Stolarski-Ja. Hofman; Maciaś-Dawid; Gromadzki-Syty-Krzemień. Allenatore: Pekka Tirkkonen.

ITALIA Fadani (R. Rigoni); Buono-Pietroniro; Capannelli-De Luca-Purdeller; Spornberger-Nitz; Zandegiacomo-Deluca-Madaschi; Zanatta-F. Rigoni #77; Ramoser-F. Rigoni #19-Mansueto; Colli-Albis; Sanna-Schiavone-Luisetti. Allenatore: Pat Cortina.

ARBITRI Baca-Kozłowski (Kot-Kucharewicz).

MARCATORI 22’19” Kiełbicki (Jeziorski) SH1, 22’46” Mansueto (Fadani) PP1, 31’09” De Luca (Capannelli, Nitz), 36’55” Jeziorski (Sytym, Naróg) PP1; 60’21” Jeziorski (Naróg, Kiełbicki).

1a giornata

Giovedì 5 novembre, ore 16.00: Gran Bretagna-Italia 0-3

Giovedì 5 novembre, ore 20.00: Polonia-Ucraina 1-2

2a giornata

Venerdì 6 novembre, ore 16.00: Ucraina-Gran Bretagna 5-1

Venerdì 6 novembre, ore 20.00: Polonia-Italia 3-2 d.t.s.

3a giornata

Sabato 7 novembre, ore 14.45: Polonia-Gran Bretagna

Sabato 7 novembre, ore 18.45: Italia-Ucraina

CLASSIFICA: Ucraina punti 6; Italia 4; Polonia 2; Gran Bretagna 0.