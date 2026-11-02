Hockey ghiaccio, i convocati dell’Italia per la European Cup of Nations: sette possibili esordienti a Sosnowiec

Nella giornata dell’annuncio di Pat Cortina come head coach della Nazionale italiana maschile di hockey su ghiaccio, la FISG ha reso noto anche l’elenco dei primi 26 azzurri convocati per il nuovo ciclo del Blue Team. Il 62enne ha selezionato 3 portieri, 9 difensori e 14 attaccanti per la tappa di European Cup of Nations prevista a Sosnowiec dal 5 al 7 novembre.

L’Italia affronterà questo weekend nell’ordine Gran Bretagna, la Polonia padrona di casa e l’Ucraina. Sono sette i potenziali debuttanti presenti nel roster azzurro: Edoardo Berti in porta e gli attaccanti Alan Lobis, Matteo Luisetti, Tommaso Madaschi, Nicolò Remolato, Luciano Zandegiacomo (tutti reduci dalla trafila delle nazionali giovanili azzurre) ed il 27enne italo-canadese Adam Capannelli.

Dei 26 convocati 11 giocatori militano nell’ICE Hockey League (cinque a Val Pusteria, tre nel Bolzano e nel Milano HC), 8 arrivano dall’Alps Hockey League (tre a testa per Asiago e Gherdeina, uno per Cortina e Rittner Buam), mentre gli altri 7 giocano all’estero. Di seguito la lista completa dei convocati dell’Italia per la European Cup of Nations 2026 a Sosnowiec.

PORTIERI

Edoardo Berti (Milano HC)

Davide Fadani (Kloten/Svizzera)

Rudy Rigoni (HC Asiago)

DIFENSORI

Pietro Olmo Albis (Milano HC)

Carmine Buono (HC Bolzano)

Alberto Colli (HC Gherdeina)

Enrico Larcher (HC Merano)

Gabriel Nitz (HPK/Finlandia)

Phil Pietroniro (Rytiri Kladno/Repubblica Ceca)

Filippo Rigoni (HC Asiago)

Peter Spornberger (Iserlohn Rooster/Germania)

Luca Zanatta (Val Pusteria)

ATTACCANTI

Adam Capannelli (Ritten Sport)

Tommaso De Luca (Ambrì Piotta/Svizzera)

Ivan Deluca (Val Pusteria)

Alan Lobis (Val Pusteria)

Matteo Luisetti (HC Gherdeina)

Tommaso Madaschi (Milano HC)

Niccolò Mansueto (HC Sierre/Svizzera)

Tommy Purdeller (Val Pusteria)

Julius Ramoser (Wolfsburg/Germania)

Nicolò Remolato (HC Bolzano)

Filippo Rigoni (HC Asiago)

Marco Sanna (SG Cortina)

Davide Schiavone (HC Gherdeina)

Luciano Zandegiacomo (Vipiteno Eissport)