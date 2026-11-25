Dopo le tre ore e 41 minuti di ieri, in cui Javokhir Sindarov con il Bianco e Gukesh Dommaraju con il Nero si sono equamente spartiti il punto, è subito tempo di ritrovarsi alla Fondazione Martin Bodmer di Cologny, nelle immediate vicinanze di Ginevra. Stavolta a colori invertiti. Sempre per fare un passo in avanti nel match mondiale che assegna il titolo iridato di scacchi.

Dopo l’eccezione notevole costituita dalla sfida tra Gukesh e Ding Liren dello scorso anno, in quest’occasione si è tornati a quella che, dal 2012, è la sostanziale normalità: una patta alla prima. Entrambi i giocatori hanno fatto vedere delle cose importanti: Gukesh la capacità di trovare i giusti piani in ristrettezze di tempo, Sindarov la capacità di entrare con fiducia anche in terreni inesplorati, anche se ha poi perso quella piccola iniziativa che aveva trovato. Resta ora da capire cosa proporrà il Campione del Mondo in carica a parti ribaltate.

Il confronto per il Campionato del Mondo tra Gukesh Dommaraju e Javokhir Sindarov continua oggi alle ore 15:00 con la seconda partita a cadenza classica. Tutte le partite avranno inizio alle 15:00 italiane. Non è prevista alcuna diretta tv. Diretta streaming sui principali canali YouTube e Twitch scacchistici, primi fra tutti FIDE e Chess.com nelle sue varie declinazioni linguistiche, tra cui quella italiana. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA GUKESH-SINDAROV, MONDIALE SCACCHI 2026 OGGI

Mercoledì 25 novembre

Ore 15:oo Seconda partita

PROGRAMMA GUKESH-SINDAROV, MONDIALE SCACCHI 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canali YouTube scacchistici principali: FIDE, Chess.com (in varie lingue, tra cui l’italiano)

Diretta Live testuale: OA Sport.