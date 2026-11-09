Alcaraz si porta a -1 da Sinner nella classifica dei Masters 1000 vinti. E ne mancano due per l’en plein

La sfida a distanza prosegue. Carlos Alcaraz ha conquistato ieri il suo primo grande titolo indoor, battendo nella finale di Parigi lo statunitense Ben Shelton con il punteggio di 7-6 (5), 7-5. Una vittoria in cui le qualità dell’iberico sono emerse nei momenti importanti, facendo la differenza.

Per Alcaraz si tratta del nono Masters 1000 della carriera, a uno solo dai dieci del suo grande rivale, Jannik Sinner. Allo stato attuale, alla voce “Big Title” (Slam, ATP Finals, Masters 1000) il murciano ha raggiunto quota 16 (7 Slam e 9 Masters 1000), contro i 17 dell’altoatesino (5 Slam, 2 ATP Finals e 10 Masters 1000).

Per lo spagnolo è un successo significativo: il terzo dopo il rientro dall’infortunio al polso e il primo in un Masters 1000 da più di un anno, dai tempi dell’affermazione a Cincinnati proprio contro Sinner, sceso in campo in quella circostanza in condizioni fisiche molto precarie a causa di un virus e per questo costretto al ritiro dopo pochi game.

In quest’ottica, il confronto tra l’azzurro e lo spagnolo si preannuncia appassionante in vista del 2027, quando si spera che Jannik possa tornare in campo già agli Australian Open, dopo aver dovuto chiudere anzitempo il 2026 per il noto problema al ginocchio destro. L’ultima partita disputata è stata di fatto la finale di Wimbledon (12 luglio), vinta contro il tedesco Alexander Zverev, attuale numero 1 del mondo. Sinner può inoltre vantare il Career Golden Masters, ovvero la conquista di tutti i Masters 1000, un percorso completato con il successo di Roma di quest’anno, prima dei 25 anni.

Ad Alcaraz mancano appena due titoli di questa categoria: il Canadian Open e Shanghai. Resta da vedere se l’iberico sarà in grado di agganciare il pusterese. Intanto, nelle imminenti ATP Finals, Alcaraz avrà la chance di conquistare il 17° Big Title e pareggiare i conti con Jannik.