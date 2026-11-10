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Golf

Penutlima tappa del PGA Tour, il circuito torna ad Austin dopo 3 anni

Pubblicato

2 ore fa

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Jackson Koivun
Jackson Koivun / IPA Agency

Si entra nell’ultimo stretch di gare sul PGA Tour. Anche il maggiore circuito statunitense sta, piano piano, volgendo al termine e questa settimana andrà in scena il penultimo appuntamento della regular season. I golfisti in cerca di qualche altro punto per scalare la classifica e aggiudicarsi un posto nei primi 100 della FedEx Cup list voleranno in Texas per l’Austin Championship, torneo che vale 6 milioni di dollari e 500 punti. Ad ospitare l’evento sarà il Fazyo Canyons Course appena fuori la capitale del Texas.

A prendere parte alla gara sarà circa l’80% del field presente in Messico al World Wide Technology Championship oltre a diversi volti nuovi. Ovviamente presente Blades Brown in arrivo dopo il primo titolo in carriera sui fairway di Los Cabos. Con lui, però, ci saranno anche Jackson Koivun, vincitore della President’s Cup, Austin Smootherman, Pierceson Coody e Doug Ghim. Da attenzionare anche i danesi Rasmus Neergaard-Petersen e rasmus Hojgaard, il cinese Haotong Li e il britannico Marco Penge.

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Il PGA TOur, dopo la tappa texana, si sposterà per chiudere la propria programmazione i Georgia su St Simon Islands per il The RSM Classic. Dopodichè spetterà all’evento conclusivo, l’Hero World Challenge, salutare l’annata e dare l’appuntamento al prossimo anno.

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