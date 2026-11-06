Giornata di annunci per Jannik Sinner: l’addio a Cahill e le prime parole del neo-allenatore Norman

Giornata di grandi novità per Jannik Sinner, che ha annunciato la conclusione a fine novembre della collaborazione con Darren Cahill e l’inizio dell’avventura con lo svedese Magnus Norman, che diventerà l’allenatore del numero 2 ATP a partire da inizio dicembre, con il Six Kings Slam come primo obiettivo, anche se si tratta di un torneo d’esibizione, dopo il rientro dall’infortunio.

L’addio di Jannik Sinner a Darren Cahill: “Spero di averti insegnato qualcosa anch’io, come tirare una pallina da golf. Mi mancherà guardarmi intorno dopo un punto importante e vederti nel mio box. Questa stagione non è finita come volevamo, ma questo non cambia quello che abbiamo fatto o cosa significano questi anni per me”.

La stima dell’azzurro: “Alla tua famiglia, grazie per aver condiviso Darren con noi. So cosa vi viene chiesto, non lo do per scontato. Gran parte di ciò che sono, come giocatore e come persona, lo devo a te. Cinque stagioni. Non dimenticherò un solo giorno. Grazie di tutto, amico mio, è stato un privilegio”.

Le parole dello svedese Magnus Norman in vista dell’inizio del sodalizio tecnico con Sinner: “È ancora giovane, molto umile e incredibilmente desideroso di imparare e migliorarsi, nonostante tutto ciò che ha già raggiunto. Per me, è proprio questo che rende così entusiasmante lavorare con lui. Non vedo davvero l’ora di entrare a far parte del suo team e di contribuire, in qualsiasi modo possibile, alla sua continua crescita“.