Trace Crowe resta battistrada dell’Austin Championship dopo la seconda giornata

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel penultimo appuntamento stagionale. Siamo infatti giunti al termine della seconda giornata dell’Austin Championship (montepremi 6 milioni di dollari), evento che rientra in calendario dopo tre anni e che si disputa all’interno del Fazyo Country Club, sito nella periferia della capitale dello stato del Texas. Parliamo di giornata e non di round in quanto, come accaduto giovedì, dapprima il maltempo e poi il sopraggiungere dell’oscurità hanno impedito la naturale conclusione della tornata.

Resta al comando Trace Crowe. L’americano, numero 162 dell’Official World Golf Ranking, viene fermato alla buca 16 quando il suo score recitava -3. Il battistrada si issa ad un complessivo -13 (123 colpi) e nel pomeriggio italiano dovrà completare le ultime due buche prima di tuffarsi nel terzo round. Ottimo giro per Kevin Yu, che bissa il -6 del round d’esordio e balza al secondo posto con lo score di -12. Terza piazza con -11 per il norvegese Kristoffer Ventura e per lo statunitense Brian Harman,

Sul percorso par 72 del Fazyo Country Club di Austin (Texas, Stati Uniti d’America) in quinta piazza con -10 troviamo il finlandese Sami Valimaki, l’inglese Jordan Smith, il sudafricano Erik van Rooyen e l’americano Neal Shipley, anch’esso bloccato dopo la buca 16. Completano infine la top ten in nona posizione con il punteggio di -9 il danese Rasmus Neergaard-Petersen, il portoricano Ricardo Campos, e gli statunitensi Zachary Bauchou, Max Greyserman, Ben Kohles, Jeffrey Kang (15), Miles Russell (15) e Blades Brown.

Nel pomeriggio italiano spazio al completamento della seconda tornata che decreterà il taglio ed all’immediato avvio del terzo round che servirà a scremare le maglie di una cortissima classifica. Sono arrivati infine altri due ritiri. Salutano il torneo il taiwanese Cheng-Tsung Pan e l’australiano Karl Vilips.