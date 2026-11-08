George Russell: “Weekend positivo in termini di prestazione, non so spiegarmi il testacoda”

George Russell si è posizionato ai piedi del podio in occasione del GP del Brasile, atto numero venti del Mondiale 2026 di Formula 1 andato in scena questo fine settimana nel mitico circuito di Interlagos. Giornata complicata per il britannico – autore di diverse sbavature – ma allo stesso tempo di grande gioia visto il successo aritmetico nel Campionato Costruttori.

Il britannico nello specifico ha ceduto il passo alla McLaren di Lando Norris, trionfatore davanti alle due Red Bull guidate rispettivamente da Max Verstappen e Isack Hadjar. Una volta arrivato in zona mista, il nativo di King’s Lynn ha commentato quanto fatto:

“E’ stato un fine settimana davvero positivo in termini di prestazioni mie – ha detto Russell – A questo punto, mi importa di più delle prestazioni, e mi importa dei risultati perché quello è stato il mio punto debole. E, le prestazioni ieri sono state fantastiche. Le prestazioni con la gomma morbida sono state davvero buone oggi, ovviamente, ho commesso quell’errore. Sì, probabilmente sarebbe stata una situazione molto diversa se avessimo iniziato dalla seconda posizione“.

Russell ha poi chiosato: “E’ un risultato incredibile da parte di tutti in squadra. Sono stati quattro anni difficili e riuscire a superarli e conquistare il Campionato è davvero, davvero, fantastico. Ovviamente, è stata una gara altalenante. Non ho idea di cosa sia successo all’uscita dai box. Probabilmente ho solo corso troppo il rischio. Stavo vedendo un’opportunità per puntare alla vittoria in quel momento”.