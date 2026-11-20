Come da tradizione nelle ultime gare della stagione, a Las Vegas non piove solo sul Nevada, flagellato oggi da una pioggia abbondante: sulla griglia di partenza si sta abbattendo anche una sorta di diluvio di penalità. Il documento ufficiale della federazione internazionale, diffuso durante le FP2, certifica infatti che almeno cinque piloti dovranno scontare un arretramento rispetto alla posizione conquistata in qualifica.

Le ragioni vanno cercate nelle caratteristiche del tracciato cittadino: i lunghi rettilinei e le frenate al limite offrono molte opportunità di sorpasso, e questo spinge team e piloti a rischiare. Partire dalle retrovie costa meno che altrove, perché recuperare posizioni è possibile. Per questo conviene sostituire componenti della power unit oltre il pool previsto a inizio stagione, accettando la penalità in cambio di un’unità più fresca e performante.

Tra i motorizzati Mercedes, tutti tranne uno monteranno l’ADUO, l’aggiornamento al motore. L’eccezione è George Russell: il britannico non disporrà di questa evoluzione proprio per evitare la penalità, e partirà quindi con la configurazione precedente.

Il caso più pesante è quello del pilota della Haas, Oliver Bearman, che sostituisce il maggior numero di componenti e dovrà dunque scattare dal fondo dello schieramento.

Dieci posizioni di arretramento toccheranno a Oscar Piastri, Carlos Sainz e Lance Stroll. L’australiano della Mclaren cambia il motore a combustione interna (la voce che gli costa la penalità), il turbocompressore e un componente ausiliario. Lo spagnolo della Williams sostituisce il turbocompressore e il sistema di scarico, che però rientra nei limiti di allocazione consentiti. Il canadese, invece, incassa cinque posizioni per il sistema di accumulo di energia (il nono dell’anno, a fronte dei tre consentiti) e altre cinque per il sistema di controllo elettronico (l’ottavo, sempre su tre consentiti).

Cinque posizioni di penalità, come è noto, anche per Kimi Antonelli, che ha sostituito motore a combustione interna, turbocompressore e scarico, ma sconterà l’arretramento solo per il motore endotermico. Una gara in salita per il giovane bolognese.