Francesco Bagnaia sorride: “Giornata positiva, non abbiamo toccato la moto”

Bentornato Pecco! Francesco Bagnaia, infatti, ha chiuso in un positivo quarto posto al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio del Qatar, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Lusail il due volte campione della classe regina ha messo in mostra la sua migliore versione, chiudendo il venerdì più brillante dell’anno e per distacco.

Il miglior tempo della sessione porta la firma di Fabio Di Giannantonio che ha fatto fermare i cronometri sull’1:50.406 con 142 millesimi su Marc Marquez, mentre è terzo Marco Bezzecchi a 260. Quarta posizione per Pecco Bagnaia a 386, quinta per Raul Fernandez a 608 mentre è sesto Enea Bastianini a 618. Settimo Jorge Martin a 635, ottavo Johann Zarco a 895, nono Ai Ogura a 912. mentre completa la top10 Brad Binder a 1.003.

Al termine del venerdì sulla pista qatariota il pilota del team Ducati Ufficiale ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Un venerdì molto incoraggiante. Come mai sono andato meglio rispetto al solito? In questo caso la nostra base ha funzionato, non abbiamo dovuto toccare praticamente niente della moto. Quando è così, si può agire col set-up. Gli altri? Con le medie Marco Bezzecchi ha fatto un altro sport si vede che ha a disposizione un ritmo eccellente. Dal mio punto di vista spero di confermarmi domani”.

A questo punto la classe regina si concentra sulla giornata di domani che prenderà il via alle ore 12.30 italiane (le ore 14.30 locali) con la seconda sessione di prove libere, che anticiperanno le qualifiche che, invece, scatteranno alle ore 12.55. Il piatto forte della giornata, invece, sarà la Sprint Race che vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 17.00.