MotoGP, Marquez e Bezzecchi dettano legge in FP1 a Lusail. Martin stringe i denti

Marc Marquez e Marco Bezzecchi sono i protagonisti annunciati del weekend al Lusail International Circuit e lo dimostrano subito, facendo il vuoto rispetto alla concorrenza nel corso della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar 2026 (inizialmente previsto ad aprile), valevole come ventesima e terzultima tappa stagionale del Mondiale MotoGP.

Il miglior tempo assoluto della FP1 lo ha realizzato Marquez in 1’52″278, dimostrando un gran passo per tutto il turno sia con gomme fresche che con pneumatici vicini alla percorrenza della gara lunga. Il fenomeno catalano della Ducati è stato insidiato solamente dall’Aprilia ufficiale di Marco Bezzecchi, estremamente competitivo ed in linea con il potenziale espresso dal leader del campionato fermandosi a soli 110 millesimi dal best lap.

Nel finale, anche grazie all’evoluzione della pista, gli altri hanno accorciato le distanze pagando comunque dei gap notevoli dai primi due. Terzo posto a 0.412 per la Ducati VR46 del romano Fabio Di Giannantonio, che si candida ad un possibile ruolo da protagonista nella lotta per il podio, mentre lo spagnolo Pedro Acosta è quarto con la KTM a quasi sette decimi dalla vetta (677 millesimi).

Inizia con una quinta piazza a 0.734 dalla miglior prestazione assoluta della FP1 il weekend di Jorge Martin, abbastanza veloce ma ancora visibilmente menomato alla guida della sua Aprilia due settimane dopo la frattura composta del radio rimediata a Phillip Island. Lo spagnolo dell’Aprilia ha completato più o meno lo stesso numero di giri dei competitor, ma bisognerà capire nei prossimi due giorni la sua tenuta sulla lunga distanza di un Gran Premio. L’Italia piazza altri tre centauri nella top10 con un discreto Francesco Bagnaia 6° a 0.793, Luca Marini 8° a 0.952 e Franco Morbidelli 9° a 1.028.

CLASSIFICA FP1 GP QATAR MOTOGP 2026

1. Marc MARQUEZ (Ducati) 1:52.278

2. Marco BEZZECCHI (Aprilia) +0.110

3. Fabio DI GIANNANTONIO (Ducati) +0.413

4. Pedro ACOSTA (KTM) +0.677

5. Jorge MARTIN (Aprilia) +0.734

6. Francesco BAGNAIA (Ducati) +0.793

7. Raul FERNANDEZ (Aprilia) +0.911

8. Luca MARINI (Honda) +0.952

9. Franco MORBIDELLI (Ducati) +1.028

10. Johann ZARCO (Honda) +1.084

11. Ai OGURA (Aprilia) +1.263

12. Fermin ALDEGUER (Ducati) +1.339

13. Brad BINDER (KTM) +1.353

14. Iker LECUONA (Ducati) +1.432

15. Maverick VIÑALES (KTM) +1.447

16. Diogo MOREIRA (Honda) +1.791

17. Enea BASTIANINI (KTM) +1.965

18. Jake DIXON (Honda) +3.148