LIVE MotoGP, GP Qatar 2026 in DIRETTA: Di Giannantonio precede Marquez e Bezzecchi, Martin comodo in top10!

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18.06 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi a domani. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.

18.05 Buone risposte anche da Martin che dimostra di essere quasi recuperato e si qualifica senza patemi nella top10.

18.04 Arrivano ulteriori conferme dal turno serale. Ducati e Aprilia battagliano quasi alla pari. Benissimo Di Giannantonio che, come spesso capita, è velocissimo su questa pista. Marquez si mette in scia con Bezzecchi e un ottimo Bagnaia. Disastro Acosta!

18.03 CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE

1 49 F. Di Giannantonio 1’50.406

2 93 M. Marquez +0.142

3 72 M. Bezzecchi +0.260

4 63 F. Bagnaia +0.386

5 25 R. Fernandez +0.608

6 23 E. Bastianini +0.618

7 89 J. Martin +0.635

8 5 J. Zarco +0.895

9 79 A. Ogura +0.912

10 33 B. Binder +1.003

11 54 F. Aldeguer +1.041

12 21 F. Morbidelli +1.078

13 10 L. Marini +1.142

14 37 P. Acosta +1.169

15 12 M. Viñales +1.247

16 27 I. Lecuona +1.324

17 11 D. Moreira +1.786

18 96 J. Dixon +1.987

18.02 Clamorosa 14a posizione di Acosta che manca la top1o con Aldeguer, Morbidelli e Marini.

18.01 Acosta è ancora 14°! Lo spagnolo ci prova per entrare nella top10. Perde tantissimo nel T3 ed è a fortissimo rischio! Non ce la fa! Acosta fuori dalla top10!

18.00 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDONO LE PRE-QUALIFICHE! Andiamo a vedere gli ultimi tempi.

17.59 Marquez si rilancia e fa segnare il record nel T1. Dopo ottimi parziali chiude in 1:50.548 ed è secondo a 142 millesimi!

17.58 Marquez inizia forte poi sbaglia nel T3 e non migliora. Bezzecchi si lancia ora e fa segnare un 1:50.666 ed è secondo a 260 millesimi. Binder di nuovo a rischio!

17.57 Di Giannantonio inizia con 118 millesimi di record al T1, Bastianini 73! Proseguono con 248 e 119 al T2. Il Diggia chiude in 1:50.406 ed è primo! 288 millesimi su Bezzecchi! Bastianini quinto a 618.

17.56 Tutti in pista ora. Bastianini, Morbidelli, Acosta e Ogura a caccia della top10! Sarà un time attack rovente!

17.55 Bagnaia parte forte! 179 millesimi di record al T1, 235 al T2. Arriva al T3 con 118. Pecco chiude in 1:50.792 ed è secondo!! 98 millesimi da Bezzecchi!!

17.54 Bagnaia è il primo a tornare in pista. Ci siamo!

17.53 Fernandez, invece, non molla la presa, migliora in ogni settore e mette a segno un 1:51.109 si ferma a 415 millesimi peggiorando tantissimo nel T4.

17.52 Quasi tutti i piloti sono tornati ai box in questo momento, pronti per il cambio gomme e il time attack decisivo.

17.51 Fernandez si mette al sesto posto. Ora Binder è a rischio essendo decimo con Bastianini a soli 9 millesimi!

17.50 Bezzecchi vola in 1:50.694 ed è primo! Di Giannantonio risponde ed è secondo a 219 millesimi, poi Marquez a 231. Martin quinto a 406 che colpo!

17.49 Marquez e Bagnaia sono subito tornati ai box, Bezzecchi e Di Giannantonio spingono ora.

17.48 Di Giannantonio monta la soft e chiude il suo primo giro con un pessimo T4 e non migliora. Martin ora è 13° ed è a rischio.

17.47 Bagnaia risponde presente e fa segnare un 1:51.087 ed è secondo a 162 millesimi da Marquez!

17.46 Marquez mette a segno un 1:50.925 e vola in vetta con 179 millesimi sul Diggia.

17.44 Marquez torna in azione con media e soft come Bagnaia. Moreira sale in 11a posizione a 111 millesimi da Morbidelli.

17.43 In questo momento c’è il solo Moreira in pista che si porta in 15a posizione a 1.794 da Di Giannantonio.

17.41 Vinales entra nella top10! Ottavo tempo per lo spagnolo in 1:52.270 a 1.166 dalla vetta.

17.40 Siamo a 20 minuti dal termine della sessione. Tra poco inizieranno i time attack veri e propri. La caccia alla top10 è iniziata!

17.39 Vinales migliora con media e soft e si porta all’11° posto a 1.547 dalla vetta. 18 millesimi dalla top10.

17.38 AGGIORNAMENTO TEMPI PRE-QUALIFICHE

1 49 F. Di Giannantonio 1’51.104

2 72 M. Bezzecchi +0.078

3 25 R. Fernandez +0.227

4 79 A. Ogura +0.898

5 93 M. Marquez +1.057

6 63 F. Bagnaia +1.144

7 89 J. Martin +1.163

8 10 L. Marini +1.269

9 21 F. Morbidelli +1.301

10 37 P. Acosta +1.529

11 33 B. Binder +1.595

12 5 J. Zarco +1.625

13 23 E. Bastianini +1.762

14 54 F. Aldeguer +1.848

15 12 M. Viñales +1.911

17.37 Marquez è riuscito lentamente a tornare ai box, mentre anche i primi della classe si sono fermati.

17.36 Bagnaia migliora e si porta al sesto posto a 1.114. Marquez ha perso la catena!!! Clamoroso!!! Che rischio per lo spagnolo!

17.35 Marquez non migliora il suo tempo e si ferma sul rettilineo! Problemi tecnici per il Cabroncito.

17.34 Fernandez migliora ancora, rimane al terzo posto, ma si porta a 227 millesimi dalla vetta.

17.33 Di Giannantonio decide di fermarsi ai box, mentre Bezzecchi chiude un giro in 1:51.613 e conferma un ritmo eccellente.

17.32 Migliora anche Fernandez che si porta al terzo posto a 622 millesimi dalla vetta. Bezzecchi sempre secondo a 78 da Di Giannantonio.

17.31 Bagnaia migliora a sua volta in 1:52.371 ed è quinto a 1.267 dal Diggia.

17.30 Marquez spinge con doppia media e si porta al quarto posto a 1.057 dalla vetta.

17.29 Bezzecchi spinge ancora e fa segnare un 1:51.293 non migliorando per un decimo. La fa Di Giannantonio in 1:51.104.

17.28 Di Giannantonio risponde al Bezz e fa segnare il secondo tempo a 437 millesimi.

17.27 Bezzecchi on fire!!!!!!!! Record in ogni settore, 459 millesimi di record nel T3, chiude in 1:51.182!! 820 millesimi su Ogura.

17.25 Di nuovo tutti in pista. Bezzecchi monta media e soft, come Ogura. Bagnaia e Marquez con doppia media.

17.23 Ogura monta la soft al posteriore e spinge. Record nel T2 per 48 millesimi, chiude in 1:52.002. Secondo a 238 millesimi.

17.21 Ancora tutti ai box i migliori. Zarco continua a girare e fa segnare un 1:52.729. Settima posizione per il francese.

17.19 In questo momento prosegue solamente Zarco, con Marini e Fernandez che tornano in pista.

17.17 AGGIORNAMENTO TEMPI PRE-QUALIFICHE

1 72 M. Bezzecchi 1’51.764

2 63 F. Bagnaia +0.655

3 93 M. Marquez +0.698

4 49 F. Di Giannantonio +0.748

5 37 P. Acosta +0.869

6 89 J. Martin +0.909

7 5 J. Zarco +1.083

8 25 R. Fernandez +1.153

9 21 F. Morbidelli +1.287

10 79 A. Ogura +1.424

11 10 L. Marini +1.442

12 54 F. Aldeguer +1.519

13 27 I. Lecuona +1.532

14 33 B. Binder +1.791

15 23 E. Bastianini +1.806

16 11 D. Moreira +2.094

17 96 J. Dixon +2.647

18 12 M. Viñales +2.868

17.15 Bezzecchi chiude un giro su tempi alti e torna ai box. Come Bagnaia, Acosta e Diggia.

17.14 Marquez torna ai box mentre Martin rimane in sesta posizione a 1.065. Martinator dovrà essere bravo a gestire lo sforzo e, quindi, dovrà essere impeccabile nel time attack finale.

17.13 Bezzecchi è un martello! 1:51.764 e altri 43 millesimi limati. Pecco Bagnaia sale al secondo posto a 655 millesimi, poi Marquez a 698.

17.11 Bezzecchi migliora ancora e scende a 1:51.807 limando 29 millesimi. Ora il suo vantaggio su Marquez è di 655 millesimi.

17.10 Marquez si porta al secondo posto a 626 millesimi da Bezzecchi che ha piazzato un grande tempo.

17.09 Bagnaia si porta a soli 20 millesimi dal Diggia, ma Bezzecchi scalza tutti e vola in vetta in 1:51.836!

17.08 La sessione è iniziata forte, i piloti sanno che è questa quella che conta perché effettuata al momento di Sprint Race e gara.

17.07 Martin si mette al secondo posto a 186 millesimi dalla vetta, Marquez sesto ma ora tempo cancellato per lui.

17.06 Si rilanciano tutti. Bagnaia si porta a 104 millesimi da Zarco, ma ora è Di Giannantonio in vetta in 1:52.643.

17.05 Zarco sale in vetta in 1:52.847 con 605 millesimi su Bagnaia e 905 su Acosta.

17.04 Il primo tempo della sessione lo fissa Bagnaia in 1:53.452

17.03 I piloti iniziano a fare sul serio e si lanciano per il primo giro vero e proprio. Andiamo a vedere chi farà segnare il primo tempo di riferimento della sessione.

17.02 Alla spicciolata tutti i piloti sono entrati in azione. La FP1 può ufficialmente prendere il via.

17.01 Subito tutti in pista per sfruttare al massimo i 60 minuti della sessione.

17.00 SEMAFORO VERDE! SCATTANO LE PRE-QUALIFICHE GP DEL QATAR DI MOTOGP!

16.58 Pochi istanti e si incomincia! Tutto pronto a Lusail! La situazione meteo parla di 30° con asfalto a 32.

16.55 C’era grande attesa per capire come si sarebbe comportato Martin e lo spagnolo ha chiuso con un buon quinto posto a 734 millesimi. Bagnaia a sua volta ha fatto vedere ottime cose, con la migliore FP1 della sua stagione, per distacco.

16.52 La FP1 di Lusail ci ha dato conferme importanti. In primo luogo Marquez ha ripreso dove aveva lasciato un anno fa su questa pista, ovvero dominando, con Bezzecchi che invece ha fatto passi in avanti enormi e sembra pronto per battagliare con il Cabroncito. Molto bene anche Di Giannantonio che, come sempre su questa pista, sa estrarre il massimo dalla sua GP26. In scia anche Acosta che a sua volta sembra poter essere della partita, anche se i primi due hanno rifilato distacchi corposi a tutti.

16.49 CLASSIFICA TEMPI FP1

1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’52.278 15 16 354.0

2 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’52.388 16 16 0.110 0.110 352.9

3 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’52.691 16 16 0.413 0.303 351.7

4 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’52.955 14 15 0.677 0.264 350.6

5 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’53.012 15 15 0.734 0.057 349.5

6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’53.071 8 15 0.793 0.059 351.7

7 25 Raul FERNANDEZ SPA SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’53.189 14 14 0.911 0.118 348.3

8 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’53.230 15 16 0.952 0.041 355.2

9 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’53.306 15 15 1.028 0.076 347.2

10 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1’53.362 15 15 1.084 0.056 349.5

11 79 Ai OGURA JPN SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’53.541 15 15 1.263 0.179 346.1

12 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’53.617 13 14 1.339 0.076 348.3

13 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’53.631 14 14 1.353 0.014 351.7

14 27 Iker LECUONA SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’53.710 15 16 1.432 0.079 349.5

15 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’53.725 17 17 1.447 0.015 346.1

16 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1’54.069 6 15 1.791 0.344 350.6

17 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’54.243 6 14 1.965 0.174 349.5

18 96 Jake DIXON GBR Honda HRC Castrol HONDA 1’55.426 13 13 3.148 1.183 345.0

16.46 Le Sprint sono state vinte da…

2023 – MARTIN Jorge (Ducati)

2024 – MARTIN Jorge (Ducati)

2025 – MARQUEZ Marc (Ducati)

Piloti in attività con pole position a Lusail:

3 – MARTIN Jorge (ESP) {2021, 2022, 2024}

2 – VIÑALES Maverick (ESP) {2017, 2019}

2 – MARQUEZ Marc (ESP) {2014, 2025}

1 – ZARCO Johann (FRA) {2018}

1 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2021}

1 – MARINI Luca (ITA) {2023}

16.43 Italiani vincitori a Lusail:

ROSSI Valentino (2005, 2006, 2010, 2015)

DOVIZIOSO Andrea (2018, 2019)

BASTIANINI Enea (2022)

DI GIANNANTONIO Fabio (2023)

BAGNAIA Francesco (2024)

Moto vincitrici a Lusail:

Tra parentesi vengono indicate le date del primo e dell’ultimo successo.

10 – YAMAHA (2005, 2021)

9 – DUCATI (2007, 2025)

3 – HONDA (2004, 2014)

Piloti vincitori con moto differenti:

STONER Casey (Ducati 3; Honda 1)

MARQUEZ Marc (Honda 1; Ducati 1)

16.40 Prima di entrare nel vivo delle pre-qualifiche, facciamo un po’ di storia del Gran Premio del Qatar della MotoGP.

Piloti con più vittorie:

Casey STONER e Valentino ROSSI (4)

L’australiano ha vinto nel 2007, 2008, 2009, 2011

Il Dottore ha trionfato nel 2005, 2006, 2010, 2015

Piloti in attività con vittorie a Lusail:

2 – VIÑALES Maverick (ESP) {2017, 2021}

2 – MARQUEZ Marc (ESP) {2014, 2025}

1 – QUARTARARO Fabio (FRA) {2021}

1 – BASTIANINI Enea (ITA) {2022}

1 – DI GIANNANTONIO Fabio (ITA) {2023}

1 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2024}

16.37 CLASSIFICA MONDIALE PILOTI MOTOGP 2026

1 Marc Marquez (Ducati) 399

2 Jorge Martin (Aprilia) 355

3 Marco Bezzecchi (Aprilia) 332

4 Pedro Acosta (KTM) 295

5 Ai Ogura (Aprilia) 278

6 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 265

7 Raul Fernandez (Aprilia) 236

8 Alex Marquez (Ducati) 197

9 Francesco Bagnaia (Ducati) 173

10 Enea Bastianini (KTM) 134

11 Fermin Aldeguer (Ducati) 125

12 Brad Binder (KTM) 118

13 Luca Marini (Honda) 117

14 Fabio Quartararo (Yamaha) 79

15 Diogo Moreira (Honda) 78

16 Franco Morbidelli (Ducati) 65

16.34 Quale sarà il programma? La classe regina sarà di scena alle ore 17.00 con le pre-qualifiche della durata di 60 minuti che andranno a comporre la top10 che domani, in occasione delle qualifiche, potrà evitare la sempre pericolosa Q1 delle ore 12.40, mentre la Q2 prenderà il via alle ore 13.05. La Sprint Race, invece, sarà di scena alle ore 17.00.

16.31 Purtroppo stiamo assistendo ad un weekend con pochissimi piloti in pista. Non saranno presenti i piloti Yamaha (che ha scelto di non presentarsi) per cui Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller e Toprak Razgatlioglu, come il suo sostituto Augusto Fernandez. Non solo, mancherà anche Alex Marquez, fresco di operazione alla spalla, senza dimenticare un acciaccato Jorge Martin e Jake Dixon che sostituisce Joan Mir.

16.28 Non è stato affatto scontato correre a Lusail. Le polemiche ed i dubbi sono stati numerosi. Le turbolenze mediorientali hanno portato i piloti a chiedere di cancellare questa tappa (già rinviata da aprile) ma la Federazione ha vinto e si correrà.

16.25 Siamo giunti al ventesimo e terzultimo appuntamento della stagione e, com’è ben noto, potrebbe essere l’occasione per Marc Marquez di conquistare il titolo. Nel caso sarebbe il decimo in assoluto della sua carriera e l’ottavo nella classe regina.

16.20 Buongiorno e benvenuti a Lusail, tra 40 minuti esatti prenderanno il via le pre-qualifiche del Gran Premio del Qatar della classe regina.

13.37 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 17.00 per le prequalifiche che, come tradizione, andranno a comporre la top10 che domani potrà evitare la Q1. Grazie e buon proseguimento di giornata.

13.36 C’era grande attesa per capire come si sarebbe comportato Martin e lo spagnolo ha chiuso con un buon quinto posto a 734 millesimi. Bagnaia a sua volta ha fatto vedere ottime cose, con la migliore FP1 della sua stagione, per distacco.

13.35 Molto bene anche Di Giannantonio che, come sempre su questa pista, sa estrarre il massimo dalla sua GP26. In scia anche Acosta che a sua volta sembra poter essere della partita, anche se i primi due hanno rifilato distacchi corposi a tutti.

13.34 La FP1 di Lusail ci ha dato conferme importanti. In primo luogo Marquez ha ripreso dove aveva lasciato un anno fa su questa pista, ovvero dominando, con Bezzecchi che invece ha fatto passi in avanti enormi e sembra pronto per battagliare con il Cabroncito.

13.32 CLASSIFICA TEMPI FP1

1 93 M. Marquez 1’52.278

2 72 M. Bezzecchi +0.110

3 49 F. Di Giannantonio +0.413

4 37 P. Acosta +0.677

5 89 J. Martin +0.734

6 63 F. Bagnaia +0.793

7 25 R. Fernandez +0.911

8 10 L. Marini +0.952

9 21 F. Morbidelli +1.028

10 5 J. Zarco +1.084

11 79 A. Ogura +1.263

12 54 F. Aldeguer +1.339

13 33 B. Binder +1.353

14 27 I. Lecuona +1.432

15 12 M. Viñales +1.447

13.31 Marquez prova di nuovo il tempone ma non ci riesce per 134 millesimi. Chiude comunque in vetta la FP1.

13.30 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA FP1. Bezzecchi prova il record ma si ferma a 110 millesimi.

13.29 Marquez abbassa ancora il limite e scende a 1:52.278 limando 101 millesimi. Di Giannantonio sale al terzo posto a 616 millesimi.

13.28 Bezzecchi dopo un ottimo inizio di giro sbaglia nel T3 e abortisce il tentativo. Marquez dopo un tempo alto torna a forzare.

13.27 Bagnaia chiude in 1:53.190 e non migliora per un soffio, Acosta invece vola in seconda posizione a 576 millesimi da Marquez. Bezzecchi si lancia ed è record al T1.

13.25 Tutti in pista ora. Bagnaia inizia subito con il suo migliore T1. Mai visto un Pecco simile al venerdì in questa stagione…

13.24 Bagnaia, Marquez e Acosta tornano in pista. Vediamo come si svilupperanno questi ultimi minuti di FP1.

13.23 Ed ora entrano in pista anche Ogura e Moreira. Bezzecchi subito dietro.

13.22 Ci pensa Zarco a riaprire le danze, anche se la sensazione è che in questi ultimi minuti non vedremo grande azione in pista, specialmente a livello cronometrico.

13.20 In questo momento la pista è completamente vuota. Mancano 10 minuti al termine della sessione. Vedremo chi romperà il ghiaccio.

13.18 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1

1 93 M. Marquez 1’52.379

2 72 M. Bezzecchi +0.014

3 89 J. Martin +0.684

4 63 F. Bagnaia +0.692

5 37 P. Acosta +0.992

6 49 F. Di Giannantonio +1.001

7 79 A. Ogura +1.241

8 25 R. Fernandez +1.376

9 54 F. Aldeguer +1.553

10 11 D. Moreira +1.690

11 10 L. Marini +1.693

12 33 B. Binder +1.781

13 5 J. Zarco +1.821

14 23 E. Bastianini +1.864

15 12 M. Viñales +2.000

16 21 F. Morbidelli +2.111

13.17 Di nuovo tutti ai box tranne Martin e Morbidelli.

13.16 Martin non vuole essere da meno e si piazza in terza posizione a 684 millesimi dalla vetta.

13.15 Marquez gira in 1:52.462 a pochi millesimi dal suo record, si rilancia e chiude in 1:52.385 a 6 millesimi! Lo spagnolo impressiona sul ritmo. Intanto Di Giannantonio sale in quinta posizione a 1.001 con Bagnaia che rimane terzo a 692.

13.13 Bezzecchi si rilancia e prosegue su parziali record. Arriva al T2 con 142 millesimi di vantaggio su Marquez, diventano 102 al T3, quindi chiude in 1:52.393 e si ferma a 14 millesimi dal rivale!

13.11 Acosta si mette al quinto posto, mentre Bezzecchi e Marquez volano! Il romagnolo sbaglia nel T3 e rallenta, mentre lo spagnolo non si ferma e stampa un 1:52.379 con 153 millesimi sul pilota Aprilia.

13.09 Bezzecchi fa segnare il record in ogni settore e scende a 1:52.532 con 236 millesimi di vantaggio su Mrquez e 539 su Bagnaia che rimane ancora ai box. Ogura sale in quinta posizione a 1.495.

13.08 Marquez procede con gomme usate per vedere il livello di usura. Bezzecchi, invece, dopo il primo run con la soft all’anteriore ha scelto la media, mantenendo quella al posteriore.

13.07 Bezzecchi fa segnare un 1:52.960 e conferma di avere un ottimo ritmo a disposizione. Zarco, intanto scende a 1:54.200 e si porta in nona posizione a 1.545.

13.06 Torna in scena anche Marc Marquez mentre si rivedono anche Acosta e il Diggia.

13.05 Riparte la sessione anche per Martin che sembra decisamente più a suo agio rispetto a una settimana fa. Ovviamente rimane ben lontano dal 100% della forma, ma la sensazione è che possa davvero farcela in questo weekend…

13.04 Di nuovo in pista Bezzecchi, seguito da Ogura, Zarco e Binder. Si rivede anche Dixon, mentre Bagnaia si ferma dopo un ottimo primo run.

13.02 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1

1 72 M. Bezzecchi Aprilia Racing 1:52.655 347.2

2 93 M. Marquez Ducati Lenovo Team +0.113 352.9

3 63 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team +0.416 350.6

4 89 J. Martin Aprilia Racing +1.316 327.2

5 11 D. Moreira Pro Honda LCR +1.414 346.1

6 10 L. Marini Honda HRC Castrol +1.417 348.3

7 54 F. Aldeguer BK8 Gresini Racing +1.511 346.1

8 37 P. Acosta Red Bull KTM Factory +1.526 346.1

9 23 E. Bastianini Red Bull KTM Tech3 +1.588 347.2

10 49 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 +1.752 343.9

11 79 A. Ogura Trackhouse MotoGP +1.925 341.7

13.00 Bagnaia è l’unico pilota in pista e prosegue su ottimi parziali. Chiude il suo nono giro con il tempo di 1:53.071 e si conferma al terzo posto a 416 millesimi.

12.59 Tutti ai box ora, mentre Bagnaia continua a girare su buoni tempi e sembra vivere il migliore venerdì da tanto tempo a questa parte.

12.57 Bezzecchi si porta al comando in 1:52.655 con 113 millesimi su Marquez. Bagnaia terzo a 866 millesimi, poi Martin. Di Giannantonio settimo a 1.752.

12.56 Primo squillo di Martin che fa segnare un 1:53.971 e si porta a 1.203 da Marquez che si rilancia proprio ora. Aldeguer quarto a 1.398. Intanto cade Binder in curva 7, pilota ok.

12.55 Bezzecchi si porta a 80 millesimi da Marquez, poi Acosta a 1.413.

12.54 Solo per fare due conti, i piloti iscritti all’evento sono 18. In pista al momento sono in 17 vista la caduta di Dixon.

12.53 Marquez arriva con parziali clamorosi e vola in 1:52.768 con 1.591 su Pecco!

12.52 Bagnaia migliora di nuovo e scende a 1:54.359, Bezzecchi risponde e si ferma a 181 millesimi.

12.51 Mentre cade subito Dixon in curva 15, Bezzecchi sale al comando in 1:54.866 con 574 millesimi su Bagnaia.

12.50 Il primo tempo della FP1 lo mette a segno Bagnaia in 1:55.440.

12.49 Le attuali condizioni meteo di Lusail: cielo dominato dal sole con temperatura di 34° con l’asfalto a 42°.

12.48 I piloti iniziano a fare sul serio e si lanciano per il primo giro vero e proprio. Andiamo a vedere chi farà segnare il primo tempo di riferimento della sessione.

12.47 Alla spicciolata tutti i piloti sono entrati in azione. La FP1 può ufficialmente prendere il via.

12.46 Subito tutti in pista per sfruttare al massimo i 45 minuti della sessione.

12.45 SEMAFORO VERDE! SCATTA LA FP1 DEL GP DEL QATAR DI MOTOGP!

12.44 Pochi istanti e si incomincia! Tutto pronto a Lusail!

12.43 Marco Bezzecchi, come ha detto nella conferenza stampa che ha aperto il weekend, cercherà di fare il suo massimo e tenere ancora aperta la lotta per il titolo, anche se i suoi 67 punti di distacco sono davvero un fardello notevole.

12.40 Il Cabroncito, invece, vuole chiudere i conti su una pista che, solitamente, non lo ha visto dominante, tranne nella scorsa edizione, nella quale ha fatto doppietta e dato una dimostrazione di potenza notevole. Come potrà essere iridato? Chiudendo il weekend con 30 punti più di Martin e 8 più di Bezzecchi…

12.37 Marc Marquez, com’è ben noto, è pronto per chiudere i conti, specialmente con uno Jorge Martin che appare ancora ben lontano da una condizione accettabile dopo l’infortunio di Phillip Island. Il pilota del team Aprilia sarà rivisto al termine della sessione per ricevere, nel caso, il via libera ufficiale.

12.34 Iniziamo a concentrarci in vista della FP1. In primo luogo ricordiamo che tra questo turno e le pre-qualifiche cambierà lo scenario. Dalle luci del giorno si passerà a quelle dei riflettori con temperature decisamente più basse e condizioni che saranno da gestire specialmente a livello di gomme, contando però che pre-qualifiche, qualifiche e gara saranno in notturna e, di conseguenza, con un clima meno torrido.

12.31 Le Sprint sono state vinte da…

2023 – MARTIN Jorge (Ducati)

2024 – MARTIN Jorge (Ducati)

2025 – MARQUEZ Marc (Ducati)

Piloti in attività con pole position a Lusail:

3 – MARTIN Jorge (ESP) {2021, 2022, 2024}

2 – VIÑALES Maverick (ESP) {2017, 2019}

2 – MARQUEZ Marc (ESP) {2014, 2025}

1 – ZARCO Johann (FRA) {2018}

1 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2021}

1 – MARINI Luca (ITA) {2023}

12.28 Italiani vincitori a Lusail:

ROSSI Valentino (2005, 2006, 2010, 2015)

DOVIZIOSO Andrea (2018, 2019)

BASTIANINI Enea (2022)

DI GIANNANTONIO Fabio (2023)

BAGNAIA Francesco (2024)

Moto vincitrici a Lusail:

Tra parentesi vengono indicate le date del primo e dell’ultimo successo.

10 – YAMAHA (2005, 2021)

9 – DUCATI (2007, 2025)

3 – HONDA (2004, 2014)

Piloti vincitori con moto differenti:

STONER Casey (Ducati 3; Honda 1)

MARQUEZ Marc (Honda 1; Ducati 1)

12.25 Prima di entrare nel vivo della FP1, facciamo un po’ di storia del Gran Premio del Qatar della MotoGP.

Piloti con più vittorie:

Casey STONER e Valentino ROSSI (4)

L’australiano ha vinto nel 2007, 2008, 2009, 2011

Il Dottore ha trionfato nel 2005, 2006, 2010, 2015

Piloti in attività con vittorie a Lusail:

2 – VIÑALES Maverick (ESP) {2017, 2021}

2 – MARQUEZ Marc (ESP) {2014, 2025}

1 – QUARTARARO Fabio (FRA) {2021}

1 – BASTIANINI Enea (ITA) {2022}

1 – DI GIANNANTONIO Fabio (ITA) {2023}

1 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2024}

12.22 CLASSIFICA MONDIALE PILOTI MOTOGP 2026

1 Marc Marquez (Ducati) 399

2 Jorge Martin (Aprilia) 355

3 Marco Bezzecchi (Aprilia) 332

4 Pedro Acosta (KTM) 295

5 Ai Ogura (Aprilia) 278

6 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 265

7 Raul Fernandez (Aprilia) 236

8 Alex Marquez (Ducati) 197

9 Francesco Bagnaia (Ducati) 173

10 Enea Bastianini (KTM) 134

11 Fermin Aldeguer (Ducati) 125

12 Brad Binder (KTM) 118

13 Luca Marini (Honda) 117

14 Fabio Quartararo (Yamaha) 79

15 Diogo Moreira (Honda) 78

16 Franco Morbidelli (Ducati) 65

12.19 Quale sarà il programma della giornata? La classe regina inizierà i propri lavori alle ore 12.45 italiane (le ore 14.45 locali) con la prima sessione di prove libere che, come al solito, avrà una durata di 45 minuti e darà modo a piloti e team di iniziare a trovare il giusto bilanciamento delle moto. Alle ore 17.00, poi, si inizierà a fare davvero sul serio con le pre-qualifiche della durata di 60 minuti che andranno a comporre la top10 che domani, in occasione delle qualifiche, potrà evitare la sempre pericolosa Q1.

12.16 Purtroppo, però, vedremo un weekend con pochissimi piloti in pista. Non saranno presenti i piloti Yamaha (che ha scelto di non presentarsi) per cui Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller e Toprak Razgatlioglu, come il suo sostituto Augusto Fernandez. Non solo, mancherà anche Alex Marquez, fresco di operazione alla spalla, senza dimenticare un acciaccato Jorge Martin. Mancherà di nuovo Joan Mir, sostituito da Jake Dixon.

12.13 Non è stato affatto scontato correre a Lusail. Le polemiche ed i dubbi sono stati numerosi. Le turbolenze mediorientali hanno portato i piloti a chiedere di cancellare questa tappa (già rinviata da aprile) ma la Federazione ha vinto e si correrà.

12.10 Siamo giunti al ventesimo e terzultimo appuntamento della stagione e, com’è ben noto, potrebbe essere l’occasione per Marc Marquez di conquistare il titolo. Nel caso sarebbe il decimo in assoluto della sua carriera e l’ottavo nella classe regina.

12.05 Buongiorno e benvenuti a Lusail, tra 40 minuti esatti prenderà il via l’attesissimo fine settimana del Gran Premio del Qatar della classe regina.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio del Qatar, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Dopo infinite polemiche e discussioni si inizia davvero sul serio sul tracciato di Lusail. Com’è ben noto, infatti, le turbolenze mediorientali hanno messo in forte discussione la disputa di questa tappa e, anzi, una scuderia (la Yamaha) ha deciso di non presentarsi all’evento (come tutti i broadcast mondiali tranne DAZN Spagna).

Quale sarà il programma della giornata? La classe regina inizierà i propri lavori alle ore 12.45 italiane (le ore 14.45 locali) con la prima sessione di prove libere che, come al solito, avrà una durata di 45 minuti e darà modo a piloti e team di iniziare a trovare il giusto bilanciamento delle moto. Alle ore 17.00, poi, si inizierà a fare davvero sul serio con le pre-qualifiche della durata di 60 minuti che andranno a comporre la top10 che domani, in occasione delle qualifiche, potrà evitare la sempre pericolosa Q1. Tantissimi aspetti da analizzare, specialmente le temperature dell’asfalto che cambiano in maniera radicale da giorno a sera.

Cosa dovremo aspettarci dalla giornata nel deserto qatariota? In primo luogo vivremo un inizio di weekend davvero peculiare, con pochissimi piloti in pista. Come detto, infatti, non saranno presenti i piloti Yamaha, per cui Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller e Toprak Razgatlioglu, come il suo sostituto Augusto Fernandez. Non solo, mancherà anche Alex Marquez, fresco di operazione alla spalla, senza dimenticare un acciaccato Jorge Martin. I piloti (19 su 22) avevano espresso la loro ritrosia a questa trasferta, ma i piani alti non hanno accolto le loro preoccupazioni e si scenderà in pista. Marc Marquez è ad un passo dal titolo (lo spagnolo vanta 44 lunghezze di vantaggio su Jorge Martin e 67 su Marco Bezzecchi) e cercherà di chiudere i conti con le Aprilia che proveranno ad opporsi, per quanto possibile.

Il venerdì del Gran Premio del Qatar scatterà alle ore 12.45 italiane con la prima sessione di prove libere, quindi a partire dalle ore 17.00 si passerà alle pre-qualifiche. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della MotoGP sotto le luci dei rifletto di Lusail. Buon divertimento!