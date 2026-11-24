Un ultimo giro. Per dimenticare due anni difficili, ma che non possono cancellare un cammino costellato di successi, emozioni e lacrime di gioia. Francesco Bagnaia proverà ad essere della partita a Valencia, in occasione dell’ultimo appuntamento valido per il Motomondiale 2026 di MotoGP. Nonostante non ci sia una comunicazione ufficiale, a farlo intendere implicitamente è stato proprio il diretto interessato, attraverso un post pubblicato su Instagram.

“Ti ho amata follemente, fin dal primo giorno.Ti ho dedicato tutti i miei sogni. Regaliamoci un’ultima settimana, solo io e te. Grazie, per sempre”, queste le parole scritte dal piemontese, a didascalia di un davvero emozionante carousel di fotografie, ritraenti le prime soddisfazioni in Pramac tra il 2019 ed il 2021, oltre che ovviamente i tanti successi in sella alla Ducati ufficiale, con cui ha trionfato nel 2022 e nel 2023.

Malgrado le ultime due stagioni siano state strane, e forse anche controverse stanno a certe esternazioni fatte, con tutta probabilità a Valencia avremo la possibilità di vedere, finalmente, un Pecco sereno, libero da quel senso di frustrazione misto a rassegnazione che ha contrassegnato l’ultimo periodo.

Sarà quindi un fine settimana in cui, se idoneo, l’ex Campione del Mondo cercherà di godersi ogni singolo turno, dalla FP1 alla gara lunga, per poi voltare definitivamente pagina all’inizio della prossima settimana, quando comincerà ufficialmente la sua nuova avventura a Valencia, con i primi test con la sua Aprilia a fianco del suo amico di sempre, Marco Bezzecchi, nel segno di un box tutto italiano.

IL POST DI FRANCESCO BAGNAIA SU INSTAGRAM