Un risultato inatteso nel secondo singolare della sfida tra l’Italia e la Corea del Sud, valida per i quarti di finale della Final-8 di Coppa Davis. Sul cemento della BolognaFiere Arena, Flavio Cobolli cede in rimonta al coreano Soonwoo Kwon con il punteggio di 3-6, 7-6(3), 7-6(5) dopo quasi tre ore di battaglia, rimandando il verdetto sulla semifinale al doppio decisivo.

Dopo il successo iniziale di Lorenzo Musetti che aveva portato gli azzurri sull’1-0, il numero uno italiano in tabellone aveva indirizzato la sfida nel migliore dei modi, aggiudicandosi il primo parziale per 6-3 senza concedere sbavature. Dal secondo set, però, l’inerzia del match è cambiata: Kwon, numero 139 del ranking ATP, ha alzato notevolmente le percentuali al servizio e la pesantezza del dritto, trascinando l’azzurro al tie-break e pareggiando i conti. Anche il terzo parziale si è deciso al fotofinish dopo un lungo braccio di ferro: avanti di un mini-break nel tie-break decisivo, Cobolli ha subito la rimonta dell’asiatico, condannato da un doppio fallo sul 4-5 prima della chiusura definitiva del coreano sul 7-5

Al termine dell’incontro, il tennista romano ha analizzato con lucidità la sconfitta, rendendo merito alla prestazione dell’avversario e caricando l’ambiente in vista della sfida decisiva: “Ho lottato fino alla fine con tutte le mie forze, è stata una delle migliori gare contro un giocatore che non vale la classifica che ha. Mi ha molto sorpreso la sua reazione. I ragazzi mi hanno supportato, siamo uniti, ora pensiamo al doppio e speriamo di portare avanti i nostri colori“.

La parola passa ora al doppio azzurro, chiamato a conquistare il punto del 2-1 per tenere vivo il sogno del quarto titolo consecutivo.