Alla vigilia dell’esordio nella Final 8 di Bologna, in programma mercoledì 25 novembre alle 16:00 contro la Corea del Sud, Filippo Volandri si ritrova a gestire una delle rose più profonde dell’intera competizione. Senza Jannik Sinner, l’Italia punta comunque al quarto titolo consecutivo e può contare su un reparto di singolaristi di altissimo profilo, composto da Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, a cui si aggiunge il doppista Andrea Vavassori.

Sulla carta, le gerarchie sembrano già tracciate dalla classifica mondiale. Il ruolo di numero uno spetta a Cobolli, reduce dalle ATP Finals e stabilmente in top-10: è attualmente settimo, dopo aver toccato nelle scorse settimane il best ranking al sesto posto.

Il vero nodo riguarda invece la seconda maglia di singolare, per la quale è in corso un serrato ballottaggio tra Musetti, numero 27 del ranking, e Berrettini, numero 43. Il primo è tornato in Nazionale dopo due anni e ha voglia di riscattare una stagione altalenante. Il secondo è un vero talismano per la squadra, con una striscia aperta di 11 vittorie consecutive in Davis, e arriva da segnali incoraggianti sul veloce indoor.

L’asse composto da Cobolli e da uno tra Musetti e Berrettini resta la soluzione più naturale. Lungo il cammino verso l’Insalatiera, però, potrebbe aprirsi una strada più audace. Se si dovesse arrivare alla semifinale di venerdì contro la vincente tra Cechia e Canada, o a un’eventuale finale domenicale contro avversarie del calibro di Spagna o Germania, Volandri potrebbe prendere in considerazione una mossa a sorpresa: lasciare fuori proprio Cobolli. In quel caso Musetti scenderebbe in campo da numero uno e Berrettini da numero due.

Sarebbe una scelta forte, quasi controintuitiva alla luce del rendimento stagionale di Cobolli, e verrebbe dettata da valutazioni che vanno oltre la classifica: stato di forma, tenuta fisica e incastri tattici sulle superfici veloci di Bologna. Ma è proprio questa possibilità a mostrare quanto l’abbondanza di soluzioni consenta al capitano azzurro di modellare la squadra turno dopo turno.