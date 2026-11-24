Lorenzo Musetti arriva a Bologna con l’obiettivo di chiudere in bellezza una stagione difficile, cercando di trascinare la squadra azzurra al quarto titolo consecutivo in Coppa Davis con un ruolo da protagonista, dopo l’assenza di un anno fa e le deludenti prestazioni offerte nelle edizioni del 2023 e 2024. Il tennista carrarino si giocherà un posto da titolare tra i due singolaristi dell’Italia per le Finals 2026 con Flavio Cobolli e Matteo Berrettini.

“Spero di avere l’opportunità di farmi valere in Nazionale questa settimana, è una sensazione che mi manca un po’. Negli ultimi anni, in cui abbiamo vinto la manifestazione alla fine, non sono mai riuscito a contribuire come avrei voluto in termini di partite giocate. Questo mi ha forse un po’ frenato nel gioire completamente. È un’emozione che voglio provare. In ogni caso la priorità è sempre il bene della squadra. Mi rendo disponibile per qualsiasi scelta del capitano“, dichiara il 24enne toscano ai microfoni di SuperTennis.

Alla vigilia del quarto di finale contro la Corea del Sud, il bronzo olimpico di Parigi 2024 ha fatto il punto della situazione al termine di una stagione pesantemente condizionata dagli infortuni: “Il titolo a Lione è stato quasi inaspettato, perché comunque venivo dall’infortunio al dito, dalla frattura del dito a Tokyo, poi da un torneo complicato a Shanghai“.

“Comunque è stata una stagione fatta purtroppo di infortuni, anche se vogliamo dire quasi sfortune, come quella che ho appena citato del dito. Quella settimana sicuramente l’ho affrontata con la giusta mentalità, con la voglia di rifarmi e con la giusta motivazione, sono veramente contento che mi abbia portato a esprimere di nuovo un livello alto. Mi serviva, spero di fare lo stesso anche qui a Bologna“, ha aggiunto Musetti.