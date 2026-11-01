Firenze-Conegliano oggi, A1 volley femminile: orario, canale, streaming

Il Bisonte Firenze ospita la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano domenica 1° novembre alle 16.00 al Pala BigMat, nella sesta giornata della Serie A1 femminile. Le toscane, ferme a 4 punti e reduci da tre sconfitte consecutive, affrontano una delle avversarie più difficili per cercare di cambiare marcia. Le venete arrivano invece a punteggio pieno dopo cinque incontri, forti della Supercoppa appena conquistata e del successo infrasettimanale su Vallefoglia. La ricezione sarà il primo banco di prova per la squadra di Alessandro Orefice, chiamata a trovare nuovi equilibri anche nella gestione della seconda linea. Beatrice Negretti ha salutato il gruppo per raggiungere la franchigia di Austin, mentre restano indisponibili Sofia Valoppi e Federica Piacentini. Contro la pressione delle ospiti serviranno precisione e collaborazione: allontanare troppo il pallone da rete significherebbe rinunciare al gioco centrale e concedere al muro veneto riferimenti fin troppo leggibili.

Bianca Cugno resta il principale terminale offensivo, ma Firenze non può affidarsi soltanto alla capacità dell’argentina di risolvere i palloni complicati. Sarà necessario coinvolgere Caruso e le altre centrali, cercando contemporaneamente maggiore velocità verso posto quattro. Damaske e le altre bande dovranno assicurare un contributo continuo, alternando potenza e gestione dei colpi. L’obiettivo sarà evitare che ogni scambio si trasformi in una prova individuale contro il muro e la difesa delle campionesse d’Italia.

Dall’altra parte Daniele Santarelli dovrà rinunciare ancora a Sarah Fahr, ma dispone delle alternative per mantenere elevata la qualità senza sovraccaricare le titolari. Manfredini e Sillah hanno offerto risposte convincenti nell’ultimo turno, confermando la profondità di un gruppo che può cambiare interpreti conservando velocità e incisività. La distribuzione di Wołosz, il peso offensivo di Haak e le soluzioni di Zhu Ting impongono alle padrone di casa attenzione continua nella lettura delle traiettorie e negli spostamenti a muro.

Per provare ad allungare la partita Firenze dovrà soprattutto sfruttare il servizio, scegliendo bersagli precisi senza regalare troppi errori. Difendere non basterà: servirà ricostruire con ordine e trasformare i recuperi in occasioni d’attacco. Conegliano cercherà invece di imporre subito il proprio ritmo, togliendo fiducia alle toscane. Per Orefice la risposta più importante sarà nella tenuta del gruppo, chiamato a reagire alle difficoltà e a costruire certezze utili anche per i successivi impegni.

Il fischio d’inizio è in programma al Pala BigMat di Firenze domenica 1 novembre con inizio alle 16.00. Non è prevista la diretta Tv, mentre la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Dazn e gratuitamente sul canale Youtube della Lega Volley Femminile. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Il Bisonte Firenze e la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

CALENDARIO A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Domenica 1 novembre – Pala BigMat di Firenze

Ore 16.00 Il Bisonte Firenze vs Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

PROGRAMMA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE 2026-2027: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Dazn, e canale Youtube della Lega Volley femminile

Diretta Live testuale: OA Sport