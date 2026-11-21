È una notte amara quella che avvolge il box Ferrari al termine delle qualifiche del Gran Premio di Las Vegas, terzultimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. L’eliminazione di entrambe le monoposto già al termine della Q2 – un epilogo che non si verificava dal GP dell’Emilia-Romagna 2025 – ha lasciato strascichi evidenti, alimentati dallo sfogo senza filtri di Charles Leclerc ai microfoni subito dopo essere sceso dalla sua SF-26.

A provare a riportare la calma e ad analizzare con lucidità la disfatta americana ci ha pensato il Team Principal della Scuderia di Maranello, Frédéric Vasseur, intervenuto ai microfoni di Sky Sport F1 nell’immediato post-qualifiche. Il manager francese non ha cercato alibi, ammettendo che, nonostante le caratteristiche poco favorevoli della pista americana, la squadra avrebbe dovuto portare a casa ben altro risultato.

“Non ci aspettavamo di andare in modo brillante a Las Vegas per via dei rettilinei così lunghi – spiega il boss della scuderia di Maranello – ma di sicuro oggi c’era del margine per fare un lavoro molto migliore di questo. Eravamo terzi in Q1, e anche se penso che non avessimo il passo per lottare per la pole, credo che quantomeno ci fosse il ritmo per entrare in Q3 e fare meglio di così“.

Vasseur ha poi ricostruito nel dettaglio i due diversi contrattempi che hanno compromesso la sessione dei suoi piloti, costretti a fermarsi all’11° e 12° crono (che diventeranno rispettivamente la 10ª e l’11ª casella in griglia grazie alla penalità inflitta a Oscar Piastri): “Con Charles però abbiamo faticato a mettere insieme il giro… Il primo giro non era troppo male, ma poi guardando il secondo tentativo ha fatto fatica a metterlo insieme. Con Lewis invece abbiamo danneggiato il fondo in Q1 e non siamo riusciti a ripararlo tra Q1 e Q2 e il risultato non è stato sufficiente“.

Nemmeno le temperature rigide del deserto del Nevada (13 °C l’aria e 16 °C l’asfalto) vengono utilizzate dal numero uno del muretto come giustificazione per la mancata accensione degli pneumatici: “Abbiamo faticato sin dall’inizio del weekend, ma è vero per noi ma anche per tutti gli altri. Questo è uno degli aspetti critici della nostra macchina, per cui abbiamo prestazioni migliori quando le condizioni meteorologiche sono diverse e c’è un po’ più di caldo in pista, che ci permette di imprimere più energia alle gomme. Ma non è una scusa, perché dobbiamo fare un lavoro migliore rispetto a quello che abbiamo fatto oggi, un lavoro migliore in modo da riuscire a estrarre il potenziale della macchina perché oggi c’era comunque margine per fare molto meglio. E non ci siamo riusciti“.

Infine, interpellato proprio sul nervosismo e sulla delusione manifestata dal pilota monegasco al termine delle qualifiche, Vasseur ha compreso lo stato d’animo del suo pilota, richiamando però tutti all’ordine in vista della gara di domani: “L’umore cupo di Leclerc dopo le qualifiche? Ovviamente siamo degli agonisti e, quando ottieni un risultato come questo, nessuno può esserne felice. Tutti siamo frustrati, anche se sapevamo già da prima che sarebbe stato difficile. Abbiamo avuto un passo molto più duro, per cui la frustrazione c’è. Tra poco avremo il debriefing con i piloti e lì cercheremo di capire cosa possiamo fare di meglio, concentrandoci sul lavoro per poter rimontare domani“, ha concluso.