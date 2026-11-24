Alla Ferrari i panni sporchi si lavano in famiglia, si è sempre detto. Stavolta, però, Frédéric Vasseur ha scelto di stendere il bucato in piena vista, davanti al mondo intero, e il rumore di quel gesto sta ancora risuonando tra i capannoni di Maranello. Il giro 38 di Las Vegas ha lasciato dietro di sé molto più di una macchina girata e di un sesto posto buttato via: ha aperto una crepa nel rapporto tra il Team Principal e il suo pilota di punta, e ha riportato alla luce una convivenza che a Maranello si fa sempre più fatica a governare.

La scena è nota. Il muretto aveva chiesto a Charles Leclerc di tenere la posizione e di pensare agli avversari che stavano davanti. Il monegasco ha scelto un’altra strada, si è tuffato sul compagno di squadra con una manovra al limite e ha mandato Lewis Hamilton in testacoda. I commissari non hanno avuto dubbi: 10 secondi di penalità, Leclerc scivolato dal sesto al decimo posto e punti pesanti lasciati per strada nella lotta del Mondiale Costruttori. Ma il conto più salato, forse, non è quello scritto nella classifica. Il contatto è stato la scintilla su un terreno già reso secco dalle tensioni di Messico e Brasile, dove gli equilibri interni avevano cominciato a scricchiolare in modo evidente.

Nel dopo-gara Vasseur non ha usato il bilancino. Raramente si era sentito il francese parlare così in pubblico di un proprio pilota, e per di più del più rappresentativo. “Poco professionale“, “totalmente inaccettabile“: due definizioni secche, seguite da un richiamo che andava oltre la pista e chiamava in causa il rispetto dovuto agli sponsor, agli azionisti e alle oltre 2.000 persone che ogni giorno lavorano in fabbrica.

La situazione nel box sta diventando “ingestibile” e, tornando indietro di 18 mesi, Vasseur non ripeterebbe la scelta di mettere Leclerc e Hamilton nello stesso garage. Difficile immaginare un’ammissione più pesante, per chi quella coppia l’ha voluta e costruita.

Non sorprende, quindi, che nelle stanze della Gestione Sportiva si ragioni ormai su provvedimenti concreti. Tra le ipotesi, una multa interna per Leclerc, sulla falsariga di quanto fece la Mercedes nel 2016 per frenare la rivalità tra lo stesso Hamilton e Nico Rosberg, e regole d’ingaggio molto più rigide per le gare che restano. Il precedente di Brackley insegna che le sanzioni, da sole, non bastano a spegnere un incendio tra due campioni, ma servono a rimarcare chi comanda.

È questo, in fondo, il nodo che la Ferrari deve sciogliere prima di partire per Lusail. A Maranello l’aria è pesante, e la dirigenza vuole evitare che lo strappo di Las Vegas comprometta quanto resta della stagione. Sono attesi vertici a porte chiuse, per ricucire il rapporto tra Vasseur e Leclerc e per rimettere in ordine le gerarchie in pista. La tregua armata tra i due piloti sembra ormai archiviata: in Qatar la Ferrari si presenterà sotto osservazione speciale, chiamata a dimostrare di avere ancora il pieno controllo del proprio box prima che la tensione interna diventi irreversibile.