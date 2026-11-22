Ma non si sono stancati in casa Ferrari? Davvero, il team che una volta dominava in giro per il mondo, vinceva titoli a raffica nel Mondiale di Formula Uno (piloti o costruttori non faceva grossa differenza) può ancora avere pazienza? Si può ancora andare avanti con una situazione simile? Non stiamo parlando solamente di quello che è accaduto in pista (nuovamente) oggi tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton, due protagonisti che ormai quando si incontrano in pista sembrano un toro quando ha a che fare con il colore rosso, ma dello scenario complessivo. Rosso Ferrari, nemmeno da dire.

Stiamo tratteggiando una situazione che, a livello generale, è del tutto inaccettabile. La scuderia emiliana, la leggenda del motorsport, ormai è diventata una vera e propria barzelletta. Mai una vettura vincente (ormai l’ultimo titolo festeggia i 20 anni) un peso politico ormai ridotto all’osso, mai un guizzo giusto e, aggiungendo sale sulla ferita, ora è diventata un team che non è in grado di gestire i propri piloti. Charles Leclerc e Lewis Hamilton proseguono nella loro guerra interna. Una vera e propria vergogna che non sembra avere fine e che rende ancor più ridicola la situazione all’interno del Cavallino Rampante.

Ogni tanto occorrerebbe dire un fortissimo “Basta”. Davvero. “Basta”. Non si può andare avanti così. Già di per sè la vettura è disastrosa. Se non avesse una buona efficienza aerodinamica, il gap a livello di motore sarebbe letteralmente da portare al licenziamento tutto il reparto che ha allestito questa Power Unit. Non solo, ora i due “galli nel pollaio” hanno portato il loro duello a livello che anche il celebre Alain Prost-Nigel Mansell all’Estoril sembra diventato uno screzio tra educande. Lo si era capito sin dal via della stagione in Australia: ai due piloti delle rosse interessa più fermare il vicino di box piuttosto che i rivali. Inaccettabile. “Basta”!

Oggi, ahinoi, si è scritto l’ennesimo capitolo di una saga che ci saremmo risparmiati volentieri. Dopo una gara tutto sommato normale e in sofferenza per colpa del gap di velocità sui lunghi rettilinei della pista del Nevada e dopo diversi momenti da “ruota a ruota” (con conseguenti perdite di secondi preziosi) è arrivato il contatto tra Leclerc e Hamilton. Ce lo stavamo aspettando tutti. 38° giro. Chicane 7-8. Leclerc prova un disperato attacco all’interno, il “Re Nero” chiude in maniera secca, non dà spazio al compagno di team e, ovviamente, è incidente. L’inglese perde terreno dopo il testa-coda prodotto dal contatto, mentre il monegasco si becca 10 secondi di penalità (cosa già accaduta al numero 44 in precedenza).

Tutto quello che non doveva accadere. Tutto quello che nessun tifoso della Ferrari avrebbe (di nuovo) voluto vedere. Tutto quello che Frederic Vasseur non appare minimamente in grado di gestire. Tutto quello che non fa altro che prendere il team più leggendario del motorsport e farlo sprofondare nel ridicolo. “Basta”. Sarebbe davvero ora di urlarlo con forza. Oppure, per meglio dire, sarebbe quello che Enzo Ferrari avrebbe fatto ai suoi tempi. Già, altri tempi…