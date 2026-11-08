F1 su TV8 in diretta o differita oggi? Orario esatto GP Brasile 2026, programma gara e streaming

Il GP del Brasile 2026, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Interlagos, si preannuncia altamente spettacolare e con molti possibili colpi di scena. Le previsioni meteo che annunciano pioggia, quattro big che partiranno attardati a causa delle penalizzazioni inflitte sulla griglia di partenza per la sostituzione dei motori, un tracciato particolarmente esigente, il caldo pubblico presente sugli spalti, animeranno una gara che ha sempre offerto emozioni a non finire.

L’appuntamento è per oggi, domenica 8 novembre, alle ore 18.00. Lando Norris scatterà dalla pole-position, al volante della McLaren, e cercherà il colpaccio ad effetto. Kimi Antonelli vuole sognare in grande: dopo essersi laureato Campione del Mondo, punta a vincere a casa di Ayrton Sella con la Mercedes. Seconda fila a sorpresa con la Racing Bulls di Liam Lawson e la Audi di Nico Hulkenberg, che proveranno ad approfittare di questa situazione al pari di Isack Hadjar (quinto con la Red Bull) e Oliver Bearman (sesto con la Haas).

George Russell è stato retrocesso di cinque posizioni e scatterà dalla settima casella con la Mercedes, Charles Leclerc ha dovuto scontare una penalità di dieci piazze e dovrà risalire dalla quattordicesima piazzola con la Ferrari, attenzione alla rimonta di Lewis Hamilton (ventesimo con la Ferrari) e Max Verstappen (ventunesimo con la Red Bull) dal fondo dello schieramento.

Il GP del Brasile potrà essere seguito in diretta tv, per tutti gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207). Per chi non è in possesso dell’abbonamento, sarà disponibile la differita tv su TV8 a partire dalle ore 21.25. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del GP del Brasile, tappa del Mondiale F1 2026.

CALENDARIO GP BRASILE F1 2026 STASERA

Domenica 8 novembre

Ore 18.00 GP Brasile, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1

GP BRASILE IN DIRETTA O IN DIFFERITA SU TV8?

La gara sarà trasmessa in differita tv su TV8 a partire dalle ore 21.25.

PROGRAMMA GP BRASILE F1: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport F1 (canale 207), per gli abbonati.

Differita tv: TV8 dalle ore 21.25, gratis.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Differita streaming: tv8.it dalle ore 21.25, gratis.

Diretta testuale: OA Sport.