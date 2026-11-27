Prende il via ufficialmente il fine settimana del Gran Premio del Qatar, ventiduesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sotto le luci dei riflettori del tracciato di Lusail ci attende un nuovo fine settimana nel quale l’unico interesse sarà capire chi vincerà, dato che il titolo iridato è già stato ampiamente assegnato ad Andrea Kimi Antonelli.

In questo caso, però, c’è anche qualcosa in più da valutare. Ovvero il rapporto interno tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc. I due piloti d Maranello, infatti, dopo l’ennesima pessima figura messa in scena a Las Vegas, sono ampiamente ai ferri corti e non lo nascondono nemmeno più in pista. Sostanzialmente lottano l’uno contro l’altro, fregandosene bellamente di gara e rivali. Risultati? Pochi. Polemiche? Infinite.

Vedremo, quindi, come andranno le cose anche nel deserto qatariota. Si inizierà dalla giornata odierna che, come venerdì, sarà dedicata alle prove libere. Si partirà alle ore 14.30 italiane con la FP1, mentre la FP2 andrà in scena alle ore 18.00 per completare le canoniche due ore di lavoro in pista. Domani, invece, la terza sessione di prove libere scatterà alle ore 15.30, con le qualifiche alle ore 19.00. La gara domenicale, invece, vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 17.00.

Dopo una gara di Las Vegas che ha regalato emozioni a non finire, cosa dovremo aspettarci da Lusail? La sensazione è che, anche per il lay-out della pista, lo spettacolo sarà decisamente inferiore, con Mercedes, McLaren e Red Bull pronte a battagliare per il successo, con Max Verstappen sempre più lanciato verso il secondo posto. E la Ferrari…? Dopo quanto detto, ovvero la guerra interna tra i due piloti, cercherà di completare un weekend lineare e tranquillo, ben sapendo che la monoposto tinta di rossa è ben lontana dalla possibilità di vincere.