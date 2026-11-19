Oscar Piastri sta vivendo una stagione molto difficile dopo aver lottato nel 2025 per il titolo fino all’ultima gara con il compagno di squadra Lando Norris (laureatosi campione del mondo) e con la Red Bull di Max Verstappen. L’australiano della McLaren si presenta a Las Vegas per il terzultimo atto del Mondiale di Formula Uno 2026 con l’obiettivo di effettuare una grande rimonta, dovendo scontare una penalizzazione di dieci posizioni sulla griglia di partenza a causa della sostituzione del motore.

“Quello di Las Vegas è sempre un weekend unico, un vero evento. A prescindere da dove ci qualificheremo partiremo un po’ più indietro in griglia a causa della penalità, ma cercheremo di ottenere il massimo da ciò che abbiamo a disposizione. Speriamo che il nuovo motore possa dare una mano, anche se ci saranno un po’ di posizioni da recuperare“, dichiara Piastri alla vigilia del round americano.

Il 25enne nativo di Melbourne pensa di aver trovato un buon feeling alla guida della MCL40 nonostante gli scarsi risultati delle scorse gare: “In generale, ultimamente la situazione appare leggermente migliore. Le sensazioni al volante sono decisamente migliorate. Ora si tratta solo di riuscire a trasformare questo potenziale in risultati“.

Recentemente il pilota aussie ha annunciato la separazione dal suo storico team di management, diretto da Mark Webber e dalla compagna Ann: “Eravamo arrivati ​​a un punto della nostra collaborazione in cui era meglio per noi prendere strade separate. Mark e Ann hanno contribuito enormemente alla mia carriera, sia portandomi dove sono oggi, sia gestendo tutto ciò che accade dietro le quinte e che nessuno vede mai davvero. Ho sentito che era arrivato il momento giusto per qualcosa di nuovo. Credo che avere una struttura attorno a sé sia ​​importante. Quest’anno ha già assunto una forma un po’ diversa e, probabilmente, in futuro cambierà ancora. Tuttavia, loro hanno avuto un ruolo fondamentale nel percorso che ha portato la mia carriera al punto in cui si trova oggi, perciò sono davvero molto grato per tutto quello che hanno fatto“.