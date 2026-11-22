Ventisette è il numero che dominerà il weekend di Lusail. Non è un dettaglio tecnico per addetti ai lavori, ma il perno attorno a cui ruoterà l’intero Gran Premio del Qatar, in programma domenica prossima con partenza alle 17:00 italiane. Pirelli, d’intesa con la FIA, ha stabilito che nessun treno di gomme potrà percorrere più di 27 giri, e questo basta a indirizzare la corsa prima ancora che si spengano i semafori.

L’aritmetica non lascia scampo. La gara si sviluppa su 57 giri e, con un solo pit stop, il massimo raggiungibile sarebbe 54: tre tornate in meno rispetto alla distanza. Ne deriva che ogni pilota dovrà fermarsi almeno due volte, senza eccezioni e senza scorciatoie strategiche.

A spiegare le ragioni della scelta è Simone Berra, ingegnere capo di Pirelli per la F1. Il circuito qatariota concatena curve veloci in sequenza quasi continua, e questo sottopone le gomme a sollecitazioni laterali e a temperature estreme, soprattutto sull’anteriore sinistra, la più martoriata. Le rilevazioni del fornitore milanese indicano che l’usura localizzata del battistrada può toccare la soglia critica già tra il venticinquesimo e il ventiseiesimo giro. Da qui un limite pensato innanzitutto per tutelare la sicurezza e scongiurare cedimenti strutturali delle carcasse.

Il confronto con l’anno scorso è istruttivo. Nel 2025 il tetto era stato fissato a 25 giri, mentre stavolta Pirelli ha concesso due tornate in più, un margine che mette al riparo dai rischi senza far venir meno l’obbligo del doppio stop.

Gli effetti sulla gara sono duplici. I piloti potranno attaccare dal primo all’ultimo metro di ogni stint, perché il vincolo rende superflua la gestione del degrado e il risparmio delle mescole. Per gli strateghi, invece, il compito si fa più intricato: le finestre per rientrare ai box risultano strette e facilmente prevedibili, il che riduce la libertà di scelta e dà ancora più peso all’imprevisto. A Lusail, del resto, la Safety Car ha già dimostrato di poter ribaltare classifiche che sembravano definite, premiando chi ha saputo approfittare della neutralizzazione per anticipare una sosta e punendo chi ha esitato.

Con il Mondiale 2026 che si avvicina alle battute finali, in attesa del gran finale di Abu Dhabi, nessuno potrà concedersi errori. In Qatar la velocità pura non sarà sufficiente: servirà anche la lucidità di chi, al muretto, sa fare i conti fino a ventisette.